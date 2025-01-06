'Это простая формула': Портников оценил, при каких условиях может закончиться война в Украине и какую роль способен сыграть Трамп

Война в Украине может закончиться при условии уничтожении ресурсов в России или Украине. Для нас важно, чтобы это произошло в РФ, иначе Украина перестанет существовать как государство.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал политический аналитик публицист Виталий Портников. По его словам, это является простой формулой.

"Эта война закончится при условии уничтожении ресурса сторон. Или обеих, или одной – России или Украины. И для нас важно, чтобы ресурс уничтожился именно в России. Потому что если этот ресурс уничтожиться в Украине, украинская государственность перестанет существовать вместе с украинским национальным присутствием на этих землях. Это простая формула. Для этого не нужен Дональд Трамп", – отметил Портников

Он считает, что у новоизбранного президента США Дональда Трампа есть реальные инструменты, чтобы заставить Россию закончить войну, одним из которых является прекращение военной помощи Украине.

"Президент Трамп говорит, что он не намерен помогать Украине, он прекращает военную и финансовую помощь, чтобы не конфликтовать с Российской Федерацией. То, что территория Украины станет территорией РФ, его не обходит, потому что у него есть другие вызовы в плоскости безопасности", – подчеркнул эксперт и добавил, что это одно из средств влияния на российского диктатора Владимира Путина, позволяющего закончить войну просто путем демонтаж украинской государственности.

Другой инструмент состоит в том, что Трамп предоставляет Украине новое вооружение, больше самолетов F-16, позволяет американским пилотам садиться за штурвал этих самолетов, соглашается создать на территории Украины американские базы с применением ядерного оружия, которое должно испугать Россию.

Тогда, возможно, Путин начнет переговоры "по заморозке конфликта, по крайней мере, на линии столкновения между российскими и украинскими войсками".

Политический аналитик уверен, что телефонные разговоры между Трампом и лидером Кремля или Зеленским не являются важным средством для прекращения войны.

"Я считаю, что телефон, даже если его могут положить в руку президента США, не является инструментом давления. Это все, что отличает меня от политических сторонников нового американского президента. Я трезво смотрю на инструменты. И я точно знаю, что у новоизбранного президента США их нет. А если их нет, значит и об окончании российско-украинской войны в ближайшие годы думать не стоит", – подытожил Портников.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Россия могут заключить мирное соглашение в 2025 году. Однако то, насколько такое развитие событий будет реально, во многом зависит от Трампа.

Приблизить мир он сможет только тогда, когда усилит поддержку Киева и давление на Москву вероятным введением более жестких санкций.

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