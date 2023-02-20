'Это поможет сохранить жизнь': Киев надеется на изменение позиции Израиля относительно помощи Украине, – Корнийчук

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Киев надеется на изменение позиции Израиля в помощи Украине. Речь идет, в частности, о защитном вооружении.

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Он подчеркнул, что это поможет сохранить жизнь гражданских граждан. Об этом Корнийчук заявил в комментарии израильскому радио "Галей Цахаль".

"Защитное вооружение может помочь сохранить жизнь гражданских, и это то, что Израиль может нам предоставить. И мы очень надеемся, что это произойдет. Мы видим положительные шаги в изменении позиции израильского правительства по отношению к Украине. У нас есть большая надежда увидеть практический результат. Я имею в виду не заявления, я имею в виду действия", – отметил он.

Посол также напомнил, что враждебная сторона Израиля соседнее государство - Иран - уже присоединилась к российской агрессии против Украины.

"Враг моего врага – мой друг. Это очень известное изречение, которое может подтолкнуть власть Израиля к изменению стратегии и предоставлению Украине защитного вооружения, что поможет спасти жизнь украинцев, по крайней мере, во время атак иранскими дронами-шахедами", – подчеркнул Корнийчук.

Напомним, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн встретился в четверг, 16 февраля, с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Киев. Он пообещал, что Израиль предоставит Украине новую систему предупреждения о воздушной угрозе за три-шесть месяцев.

В то же время, украинская сторона передала Иерусалиму список своих военных нужд, закрыть которые мог бы помочь Израиль. Приоритетными в этом списке являются технологии противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее израильский премьер Беньямин Нетаньяху говорил о готовности начать передачу Киеву "военных средств". Что же стоит за этой формулировкой, политик не уточнил.

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