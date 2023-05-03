'Это плохая история': Зеленский рассказал, получал ли данные от США по утечке секретных данных

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него не было никаких разговоров с Белым домом об утечке секретных данных разведки США. По его словам, инцидент был невыгоден для Украины и для репутации Соединенных Штатов.

Видео дня

Об этом глава украинского государства сказал в интервью The Washington Post. В частности, Зеленский отметил, что узнал об утечке разведданных вместе со всеми остальными, из новостей.

"Я не получал информацию ни от Белого дома, ни от Пентагона заранее. У нас не было такой информации. Лично я этого не делал. Это определенно плохая история", – сказал президент.

Попавшие в сеть документы включали в себя мрачные оценки США войны Украины с Россией, пишет издание.

"Нам это невыгодно. Это невыгодно для репутации Белого дома, и я считаю, что это невыгодно для репутации Соединенных Штатов", – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 8 апреля газета The New York Times заявила о появлении в сети секретных документов США относительно Украины, Китаю и Ближнего Востока. В Вашингтоне признали, что масштаб такой утечки вместе с чувствительностью самих данных может нанести огромный ущерб.

– В то же время некоторые из военных данных не прошли проверку оригинальности – в Белом доме назвали их подлогом.

– Согласно документам, попавшим в сеть, в США не верили, что Украина может удержать Бахмут, но хитрая тактика ВСУ сработала.

– Позже The New York Times сообщила, что куратором онлайн-чата, куда за последние несколько месяцев были слиты секретные данные разведки США, является 21-летний член разведывательного крыла Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс Джек Тейшейра.

– 13 апреля Тейшейра был арестован. У него был отозван допуск к системе безопасности и доступ к секретным системам. Он может получить десятки лет тюрьмы.

– Ведущую роль в распространении данных из утечки сыграл антиукраинский Telegram-канал Donbass Devushka. Одним из его администраторов была бывшая унтер-офицерша ВМС США Сара Билс.

– Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что в секретных файлах США нет ключевой информации, утечка не помешает контрнаступлению ВСУ.