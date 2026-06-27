"Это пилотный проект": Курносова объяснила, что стоит за "бусификацией" в Пензенской области и будет ли в России массовая мобилизация

Так называемая "бусификация" в Пензенской области России — это не начало альтернативной всеобщей мобилизации, а эксперимент российских властей. Его цель —оценить готовность общества реагировать на принудительное задержание мужчин и склонение их к заключению контрактов с Министерством обороны РФ.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявила Ольга Курносова, российская оппозиционерка, признанная "иноагентом" в России. По её словам, события в Пензенской области являются пилотным проектом, с помощью которого власти проверяют возможность мобилизации людей, не желающих поступать на военную службу добровольно.

"Они проверяют, насколько общество готово это принять, насколько людей будут отговаривать или не будут отговаривать, будут ли против этого массовые протесты или нет. Если все пройдет хорошо, если им понравится, они могут распространить этот пример на другие регионы. Но пока что мы не можем сказать, получается ли у них это или нет. Все-таки возмущение там довольно большое", – пояснила она.

В то же время оппозиционерка подчеркнула, что пока невозможно сказать, считает ли власть этот проект успешным. Она отметила, что уровень общественного возмущения остается достаточно высоким.

Говоря о возможности объявления всеобщей мобилизации после выборов, она заявила, что отдельный указ для этого не нужен. По её словам, указ о частичной мобилизации в России до сих пор не отменен и позволяет призвать любое количество людей.

"Тем более что, напомню, в отличие от прошлых лет, сейчас в России действует круглогодичная призывная кампания, которая позволяет призывать в течение всего года. Этой "бусификацией" можно заниматься, якобы ища призывников, а затем быстро переводить их на контракт", – добавила она.

По словам Курносовой, сейчас для российских властей главное — понять, готово ли население смириться с такими методами или все же будет сопротивляться им.

Напомним, российская Госдума обсуждает введение новой волны мобилизации в России, к которой могут призвать сразу после проведения выборов. На этот раз инициатива исходит от самих российских законодателей.

Также OBOZ.UA сообщал, что в России усиливают принудительную мобилизацию населения на войну в Украине. Власти в регионах, чтобы выполнить план призыва, взялись за поимку в первую очередь должников и заключенных, то есть тех, кого легко запугать и у кого нет выбора.

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