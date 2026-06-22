Начался «отлов»: в России принудительно мобилизуют должников и бывших заключенных – «Атеш»

В России усиливают принудительную мобилизацию населения на войну в Украине. Власти в регионах, чтобы выполнить план призыва, взялись за отлов в первую очередь должников и заключенных, то есть тех, кого легко запугать и у кого нет выбора.

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Об этом сообщили агенты партизанского движения "Атеш". Такие действия являются следствием огромных потерь оккупационных войск на фронте в Украине и критического дефицита личного состава.

Что известно

В партизанском движении "Атеш" сообщили о новой волне принудительной мобилизации должников и бывших заключённых в России.

"Кремль спустил регионам жесткую директиву по набору контрактников – и местные власти, не справляющиеся с планом, перешли к откровенному вылавливанию тех, кого проще всего запугать и лишить выбора", – написали в движении.

Так, агенты "Атеш" из разных регионов России фиксируют резкую активизацию работы местных военкоматов и силовиков на этом фоне.

Отмечается, что в первую очередь под волну принудительной мобилизации попали мужчины с крупными долгами, которые числятся в базах судебных приставов, а также бывшие заключенные, находящиеся под административным надзором.

"Их массово задерживают и под жестким давлением, угрожая новыми уголовными делами, заставляют подписывать контракты с ВС РФ", – говорится в сообщении.

В движении объясняют, что эта волна – следствие огромных потерь оккупационных войск на фронте и критического дефицита личного состава. Ведь темпы набора, которые существовали в России, не покрывают потерь.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Волгоградской области России прошли учения по массовой мобилизации граждан. На эти мероприятия были приглашены профильные чиновники из администраций соседних российских регионов, Крыма и ОРДЛО.

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