"Это ответ Путина": Сибига отреагировал на удар РФ по Украине на фоне заявлений политиков о "рождественском прекращении огня"
Российский массированный обстрел Украины рано утром в Рождество, 25 декабря, – это ответ кремлевского диктатора Владимира Путина тем, кто предлагал договориться с агрессором о праздничном "прекращении огня". Войска России атаковали энергетическую инфраструктуру нашей страны ракетами и БПЛА.
Ситуацию прокомментировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своем аккаунте в X (Twitter). Он опубликовал пост на английском языке, обращаясь к западной аудитории.
"Этот рождественский террор – ответ Путина тем, кто говорил об иллюзорном "рождественском прекращении огня".
Одна российская ракета пролетела мимо воздушного пространства Молдовы и Румынии, напомнив, что Россия угрожает не только Украине", – подчеркнул глава МИД.
Напомним, что в результате комбинированного удара РФ по Украине есть погибший в Днепропетровской области.
В ДТЭК проинформировали о повреждении энергоинфраструктуры. В частности, россияне атаковали теплоэлектростанции.
Как сообщал OBOZ.UA, 25 декабря из-за вражеского обстрела в стране были введены стабилизационные графики отключений электроэнергии.
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