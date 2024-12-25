'Это ответ Путина': Сибига отреагировал на удар РФ по Украине на фоне заявлений политиков о 'рождественском прекращении огня'

Российский массированный обстрел Украины рано утром в Рождество, 25 декабря, – это ответ кремлевского диктатора Владимира Путина тем, кто предлагал договориться с агрессором о праздничном "прекращении огня". Войска России атаковали энергетическую инфраструктуру нашей страны ракетами и БПЛА.

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Ситуацию прокомментировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своем аккаунте в X (Twitter). Он опубликовал пост на английском языке, обращаясь к западной аудитории.

"Этот рождественский террор – ответ Путина тем, кто говорил об иллюзорном "рождественском прекращении огня".

Одна российская ракета пролетела мимо воздушного пространства Молдовы и Румынии, напомнив, что Россия угрожает не только Украине", – подчеркнул глава МИД.

Напомним, что в результате комбинированного удара РФ по Украине есть погибший в Днепропетровской области.

В ДТЭК проинформировали о повреждении энергоинфраструктуры. В частности, россияне атаковали теплоэлектростанции.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 декабря из-за вражеского обстрела в стране были введены стабилизационные графики отключений электроэнергии.

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