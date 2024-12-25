В Украине из-за ракетной атаки РФ начались превентивные отключения света: что известно

Россия утром 25 декабря начала массированную ракетную атаку на Украину. Поэтому во всей стране начали применять вынужденные меры ограничения потребления электроэнергии.

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Об этом сообщили в Укрэнерго. Графики отключений можно узнать на сайте и на официальных страницах облэнерго.

"Внимание! В связи с масштабной ракетной атакой применены меры ограничения потребления. Графики применения отключений в вашем регионе – узнавайте на сайте и официальных страницах вашего облэнерго", – говорится в сообщении.

То, что основной целью оккупантов на этот раз, как и во время прошлых атак, является именно энергетика, подтвердил глава Минэнерго Герман Галущенко.

"Враг снова массированно атакует энергетику. Оператор системы передачи предпринимает необходимые меры ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы. Как только будет разрешать ситуация безопасности, энергетики будут уточнять нанесенные повреждения. Следите за официальными сообщениями. Пока продолжается опасность – будьте в укрытиях" – написал он в 06:56.

Напомним, утром 25 декабря российские бомбардировщики Ту-95МС совершили пусковые маневры, также зафиксирован пуск "Калибров" с Черного моря.

Первым под удар попал Харьков, по облцентру Россия нанесла не менее 7 ударов. По состоянию на 06:28 сообщалось о пожарах в местах попадания и повреждении гражданской нежилой инфраструктуры.

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