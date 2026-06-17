"Это основа стабильности государства": Прокопишин объяснил инициативу Буданова в отношении прифронтовых территорий

Заявление главы Офиса президента Кирилла Буданова о необходимости комплексной поддержки прифронтовых территорий демонстрирует стратегическое видение государственной безопасности. Такое мнение высказал в Facebook политический эксперт Евгений Прокопишин.

По словам эксперта, Буданов обратил внимание на то, что устойчивость страны зависит не только от ситуации на фронте, но и от способности государства поддерживать нормальную жизнь в регионах, которые постоянно находятся под угрозой российских обстрелов.

"Именно о них говорил Буданов, напомнив, что в прифронтовых регионах живут более 6 млн украинцев, о которых нельзя забывать", – отметил Прокопишин.

Эксперт также подчеркнул, что глава ОП акцентировал внимание на необходимости обеспечения работы системы здравоохранения, образования, социальных служб и коммунальной инфраструктуры.

"Решение этих проблем в прифронтовых регионах – такая же инвестиция в устойчивость, как и военные решения", – подчеркнул Прокопишин.

Ранее Кирилл Буданов заявил, что временные подходы к решению проблем прифронтовых регионов больше не работают. Для выработки долгосрочных решений создана межведомственная рабочая группа с участием представителей правительства, профильных ведомств и парламента.