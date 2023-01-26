'Это очень четкое послание Путину': Шольц заверил Украину в дальнейшей поддержке и ответил на упреки в затягивании передачи танков

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил Украину в дальнейшей поддержке. В то же время он считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин готовится к долгой войне, так что решение предоставить Украине танки Leopard – очень четкий сигнал для него.

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Такое заявление Шольц сделал в эфире немецкого вещателя ZDF. Он подчеркнул, что Россия не сможет выиграть эту войну, поскольку партнеры будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Это очень четкое послание Путину о том, что его империалистическая война не будет успешной, поскольку мы будем поддерживать Украину вместе, не давая себя разделить, – и в то же время всегда будем следить за тем, чтобы не стать стороной в войне" – сказал канцлер ФРГ .

Относительно упреков в затягивании передачи танков Шольц заверил, что это было правильным решением.

"Я считаю – и говорю это очень четко и очень решительно, – что было бы безответственно действовать иначе… Германия – страна, которая находится на передовой [...] также и в реальных поставках оружия", – пояснил он.

Также канцлер отметил, что танки Leopard очень эффективны, однако, по его словам, не следует считать, что война закончится быстро. Он сказал, что кремлевский диктатор готов истратить еще значительное количество как личного состава, так и техники.

Напомним, президент США Джо Байден заявил об отправке в Украину первой партии американских танков Abrams. Речь идет о 31 единице боевых машин.

В то же время Германия официально согласилась предоставить Украине 14 танков Leopard 2. Также правительство ФРГ заверило, что разрешение на реэкспорт этих немецких машин получат все страны, готовые передать свои танки Украине.

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