'Это невероятное оружие': Трамп заявил, что заказал 20 бомбардировщиков-невидимок, которыми 'пугал' Путина. Видео

Американский президент Дональд Трамп анонсировал заказ целого флота "новеньких" стратегических бомбардировщиков-невидимок B-2 Spirit. Он вспомнил российского диктатора Владимира Путина, которому он продемонстрировал этот самолет во время встречи на Аляске, чтобы поразить мощным вооружением США.

Видео дня

Дональд Трамп заявил, что США заказали 20 таких бомбардировщиков. Он не удержался, чтобы не расхвалить эти самолеты-невидимки.

"Мы только что заказали около 20 новеньких бомбардировщиков B-2. Это невероятное оружие. Это удивительно... летающее крыло..." – сказал Трамп.

Президент США вспомнил Путина, когда он приехал на Аляску. Встречая российского диктатора, Трамп решил продемонстрировать ему военную мощь американской авиации буквально сразу у трапа.

Когда глава Белого дома шел вместе с российским диктатором по красной дорожке, над их головами пролетел бомбардировщик-невидимка B-2.

Многим запомнились кадры с испуганным Путиным, когда они вместе с Трампом остановились, чтобы посмотреть на самолет.

Заказ 20 бомбардировщиков станет весьма значительным событием, ведь они существенно усилят потенциал Воздушных сил США.

Что известно о B-2 Spirit

B-2 Spirit – это американский малозаметный стратегический бомбардировщик, построенныйпо аэродинамической схеме "летающее крыло", которая снижает радиолокационную заметность самолета. Именно поэтому его называют "невидимкой".

Малозаметность самолета обеспечивает также покрытие радиопоглощающими материалами. Кроме того, расположение двигателей глубоко внутри фюзеляжа минимизирует инфракрасный след от выхлопа.

Эти бомбардировщики предназначены для прорыва плотной противовоздушной обороны противника, они могут нести обычную или ядерную бомбовую нагрузку .

Это единственный бомбардировщик ВВС США, способный нести Massive Ordnance Penetrator (MOP) – 13-тонную бомбу, предназначенную для уничтожения подземных целей. Каждый самолет может нести две такие бомбы.

В июне этого года США использовали 7 бомбардировщиков B-2 для ударов по ядерным объектам в Иране.

B-2 Spirit является самым дорогим самолетом в мире. По состоянию на 1997 год стоимость закупки одного B-2 составляла 737 миллионов долларов США. С учетом инфляции на сегодня это примерно 1,47 млрд долларов.

Воздушные силы США имеют на вооружении 19 штук B-2. Все они базируются на авиабазе Уайтмен в Миссури.

Их планируют использовать до 2032 года, пока не заменят на новые бомбардировщики Northrop Grumman B-21 Raider.

Как сообщал OBOZ.UA, США использовали бомбардировщики B-2 для ударов по иранским ядерным объектам. Иран признал, что его ядерная инфраструктура получила значительные повреждения в результате американских авиаударов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!