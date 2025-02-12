'Это не стало для меня новостью': Порошенко назвал санкции СНБО против себя провокацией. Видео

Лидер "Европейской солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко отреагировал на введение против него санкций Советом национальной безопасности и обороны. Политик назвал подобные действия провокацией.

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Об этом Порошенко сказал в своем видеообращении, обнародованном в соцсетях. Он назвал решение СНБО антиконституционным и политически мотивированным.

По словам пятого президента, это не стало для него неожиданностью, хотя он "до последнего верил, что здравый смысл победит"

"Это не стало для меня новостью. У меня была вся информация о подготовке этой провокации, но до последнего верил, что здравый смысл победит. Но победил нездоровый. Как только СНБО таки принял антиконституционное, политически мотивированное решение внедрить против меня, Петра Порошенко, как против лидера оппозиции".

Лидер "Евросолидарности" подчеркнул, что своим решением команда президента нанесла колоссальный удар по внутреннему единству, что вызывает множество вопросов к действующей власти.

"Вопросов более чем достаточно. И не сомневайтесь: украинский народ все их поставит", – отметил политик.

По словам Порошенко, его огорчает то, что введенные санкции могут усложнить работу его фонда в помощь украинской армии. При этом он анонсировал, что завтра 13 февраля планирует везти защитникам на фронт очередную партию военной помощи.

Пятый президент подчеркнул, что сегодня есть один приоритет – сохранение государственности Украины. Поэтому его ответом на эти действия власти станет дальнейшая работа по объединению прежде всего вокруг ВСУ и "в борьбе за европейскую демократическую Украину".

"Ответ – очевиден. Нам нужно сохранить государство! Поэтому единство — прежде всего вокруг Вооруженных Сил. Завтра я везу очередную партию помощи. Что меня огорчает больше всего? Это если санкции значительно усложнят помощь моего фонда украинской армии, делу, которым наша команда жила все три года большой войны. Не хочу говорить сегодня о деньгах". Я не сдамся в борьбе за европейскую демократическую Украину.

Как сообщал OBOZ.UA:

12 февраля СНБО ввел санкции против пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко. Решение будет опубликовано в четверг, 13 февраля.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 12 февраля, объявил о новых санкциях, принятых на заседании СНБО. При этом он не назвал конкретные фамилии.

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