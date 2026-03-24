'Это не проблема США': у Трампа открестились от блокирования Орбаном кредита для Украины

Вашингтон считает Венгрию "очень дружественной" к Соединенным Штатам страной. То, что премьер Виктор Орбан блокирует европейский кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро, не является проблемой Америки.

Об этом в интервью POLITICO заявил Эндрю Паздер, постоянный представитель США при Европейском Союзе. Посол подчеркнул, что эту проблему должны решить сами европейцы.

"Это внутренний вопрос ЕС, это не вопрос Соединенных Штатов", – сказал он, добавив, что ЕС нужно решить, "как они собираются финансировать Украину в той мере, в какой они собираются ее финансировать".

Отметим, что с приходом Дональда Трампа на должность Вашингтон прекратил финансовую и военную помощь Украине, переложив эту ответственность на ЕС. Все европейские страны согласились выделить новый кредит для Киева, но Орбан выступил против, требуя возобновления поставок российской нефти через трубопровод "Дружба".

"Будет ли этот кредит выдан и при каких условиях – этот вопрос должен решить ЕС внутренне, и я полностью уверен, что они это решат", – сказал Паздер. Он добавил, что США "с радостью" продадут Украине больше оружия, которое Киев смог бы оплатить за счет кредита от Евросоюза.

Трамп хочет победы Орбана на выборах

21 марта на европейской конференции правых консерваторов CPAC Hungary президент США выступил с прямой поддержкой премьер-министра Венгрии накануне выборов, которые должны состояться 12 апреля.

"Он фантастический парень, и для меня большая честь поддержать его. Я поддерживал его в прошлый раз, когда он победил, и он проделал фантастическую работу для своей страны", – утверждал Трамп в специально записанном видеообращении.

Журналисты спросили у Паздера, изменится ли подход Вашингтона к Будапешту на фоне обвинений в том, что министр иностранных дел Венгрии информировал Кремль о внутренних переговорах ЕС. Американский посол сказал, что это, "очевидно, решение, которое должен принять президент", но Трампу "нравится" Орбан. "Они поддерживают друг друга", – добавил он.

Паздер отказался комментировать обвинения, но сказал, что имеет "очень хорошие отношения" с представителями Венгрии в ЕС.

"Я считаю, что Венгрия была очень дружественной к Соединенным Штатам, и мы действительно разделяем взгляды на определенные вопросы с Венгрией", – признал он, назвав ключевой точкой сближения тему миграции.

"Я думаю, что много пыли, которую подняли в воздух относительно Венгрии и ее отношений с Европейским Союзом, утихнет после выборов. Независимо от того, какая партия победит, я думаю, что многое из этого утихнет после окончания выборов", – добавил Пуздер.

