Орбан устроил мероприятие в свою поддержку: на конференции выступил даже Трамп

В субботу в Будапеште состоялась пятая ежегодная европейская конференция правых консерваторов CPAC Hungary (Conservative Political Action Conference), которую венгерский премьер-министр Виктор Орбан превратил в масштабное предвыборное мероприятие. Президент США Дональд Трамп записал видеообращение к участникам, чтобы подтвердить свою приверженность.

"Вы имеете мою полную, безусловную поддержку", – сказал Орбану глава Белого дома. Об этом пишет HVG.

Трамп добавил, что считает премьера Венгрии сильным лидером. "Он показал, на что способна страна, когда она защищает свои границы, свою культуру, свое наследие, свой суверенитет и свои интересы", – выдал американский президент.

Также он считает, что Европе "нужно взять себя в руки", так как она имеет много проблем, и последовать примеру Орбана. Трамп выразил уверенность в том, что его товарищ снова – с убедительным перевесом – победит на выборах, назначенных на 12 апреля.

Кто еще поддержал Виктора Орбана

Среди участников кампании также были премьер-министр Чехии Андрей Бабиш (он выступил онлайн), премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе, лидер голландской Партии свободы Герт Вилдерс.

Бабиш развалил главу правительства Венгрии, утверждая, в Европе еще есть лидеры, которые "осмеливаются говорить" об опасностях, угрожающих их странам.

Кобахидзе обвинил Европу в том, что она в последние годы якобы потеряла значительную часть своей христианской идентичности, но Венгрия все еще стремится ее защищать. Также он отметил необходимость защиты суверенитета от бюрократии ЕС.

Вилдерс со своей стороны назвал Орбана "львом на континенте, которым управляют овцы". По его словам, ЕС быстро движется к тому, чтобы стать "Советским Союзом 2.0".

Главным спикером на CPAC Hungary был, конечно, сам Виктор Орбан. Он верит в то, что через несколько лет всеми европейскими государствами будут руководить "патриотические" консервативные силы.

"У нас здесь, в Европе, трудные времена, прогрессивные силы окопались в Брюсселе, это их последний большой оплот", – резко раскритиковал он ЕС.

Политик считает, что европейская демократия умирает, потому что она запутана в цензуре, плохо работает экономически, а "Брюссель непосредственно вмешивается в выборы деньгами". Мол, это также происходит в Венгрии, потому что Брюссель открыто требует, чтобы в стране "было проевропейское и проукраинское правительство – но его не будет".

