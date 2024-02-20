Нам катастрофически не хватает помощи и особенно боеприпасов. Предоставление помощи — и боеприпасов в том числе — блокирует Конгресс США, а именно Палата представителей, которая ушла на каникулы. Пока наших убивают.

На каждом из отдыхающих на этих каникулах — кровь украинских воинов. Из неё приготовлено и всё, что эти конгрессмены употребляют в эти часы в пищу или пьют.

Мы такого не ждали. Мы ждали борьбы с мордором, однако ну никак не того, что ему откровенно будет помогать американский Конгресс.