Блог | Это не каникулы. Это убийство. Убийство американским Конгрессом украинских героев
Нам катастрофически не хватает помощи и особенно боеприпасов. Предоставление помощи — и боеприпасов в том числе — блокирует Конгресс США, а именно Палата представителей, которая ушла на каникулы. Пока наших убивают.
На каждом из отдыхающих на этих каникулах — кровь украинских воинов. Из неё приготовлено и всё, что эти конгрессмены употребляют в эти часы в пищу или пьют.
Мы такого не ждали. Мы ждали борьбы с мордором, однако ну никак не того, что ему откровенно будет помогать американский Конгресс.
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