'Это может продолжаться бесконечно': Бессмертный объяснил поведение Трампа относительно действий Путина

Президент США Дональд Трамп в какой-то степени понимает, что кремлевский диктатор Владимир Путин дурачит его. Но одновременно с этим республиканец терпит и поддается этой игре.

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Такое видение ситуации озвучил украинский дипломат и политик Роман Бессмертный. В эксклюзивном интервью OBOZ.UA он прокомментировал мирные усилия Вашингтона и заключение ресурсной сделки между США и Украиной.

По мнению эксперта, так называемое соглашение о полезных ископаемых дает Путину понять, "что Трамп знает обо всех игрищах, которые ведет Кремль".

"И это яркое свидетельство того, что, несмотря на то, что Трамп говорит, как он действует, какие он ставит приоритеты, но это четкий сигнал Кремлю о том, что президент США понимает, что Путин ему морочит голову", – сказал Бессмертный.

Журналист Роман Прядун предположил, что в какой-то момент Трамп не сможет уклоняться от очевидного. Ему придется признать, что именно Россия тормозит переговорный процесс.

Но у дипломата другое видение ситуации. Он предположил: "Нынешнее поведение Трампа в отношении действий Путина может и, на мой взгляд, будет продолжаться бесконечно".

"Дело в том, что здесь важно понимать: Путин Трампа не отпустит, потому что президент США говорит, говорит, а потом имеем: "Ну, эти три дня – это больше чем ничего". И российский диктатор это прекрасно понимает, держит его и играет Трампом. То что-то одно обещает, то другое, то передаст его портрет, то иконы какие-то туда возят, то кого-то там увольняют, то какие-то активы возвращают американским компаниям и так далее. К сожалению, Трамп поддается на эту путинскую игру", – указал Бессмертный.

Он напомнил, что фиксация, то есть фактическая заморозка линии фронта, о чем говорят сейчас, была предложена еще в 2014 году. Но и Соединенным Штатам, и Европе, и Украине нужно понять, что сделать это нереально.

"И это было понятно с самого начала, потому что московский фюрер и его клика не могут пойти на этот шаг, потому что для них война – это жизнь, а жизнь – это война. Это надо абсолютно четко понимать. Правильно говорит экс-президент США Джо Байден в последнем своем интервью, что только дурак думает, что Путин остановится, если ему отдадут какую-то землю. Собственно, суть того, о чем говорит [Кит] Келлог, и заключается в том, чтобы главное – прекратили огонь и все. Но ведь дальше ничего. Поэтому не будет этой заморозки, потому что не замораживается, ведь на самом деле если фюрер останавливается, его внутренние проблемы внутри РФ просто уничтожат. Поэтому ему нужно в первую очередь не просто образ внешнего врага, а война. Потому что это недовольство внутреннее ему надо куда-то отправлять. И он его будет отправлять в Украину", – объяснил дипломат.

Как ранее писал OBOZ.UA, Роман Бессмертный считает, что в команде американского президента совершенно по-разному видят цель подписанного с Украиной соглашения о полезных ископаемых. Дональд Трамп усматривает в этом шанс вернуть миллиарды долларов, которые "отдал" предшественник, а другие политики – "сигнал" для России или даже давление на нее.

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