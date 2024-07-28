'Это конец демократии': Трамп намекнул на последние выборы президента США, у Гаррис ответили

45-й президент США, кандидат на президентских выборах 2024 года Дональд Трамп, эмоционально выступая перед толпой своих сторонников, заявил, что в случае его победы им "больше не придется голосовать". В штабе его соперницы демократа Камалы Харрис охарактеризовали слова Трампа как "клятву положить конец демократии".

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Как пишет The Guardian, Трамп "вызвал тревогу среди своих критиков", заявив христианско-консервативной толпе сторонников, что им "не придется голосовать снова", если они вернут его на пост президента на выборах в ноябре. "Это будет исправлено!" – заявил он.

Бывший президент призвал своих сторонников-христиан проголосовать "только в этот раз", а затем "через четыре года вам больше не придется голосовать".

"Христиане, выходите и голосуйте! Только на этот раз, вам больше не придется этого делать. Знаете что? Это будет исправлено! Все будет хорошо. Вам больше не придется голосовать, мои прекрасные христиане", – заявил бывший президент-республиканец в пятницу вечером на митинге, организованном в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, крайне правой христианской правозащитной группой Turning Point Action.

Слегка покачав головой и прижав правую руку к левой стороне груди, он добавил: "Я люблю вас. Выходите – вы должны выйти и проголосовать. Через четыре года вам больше не придется голосовать. Мы все так хорошо исправим, что вам не придется голосовать".

Трамп также предположил, что христиане не голосуют "пропорционально", о чем он часто дискутирует в ходе предвыборной кампании.

"Я не хочу вас ругать, но знаете ли вы, что христиане голосуют непропорционально?" – спросил он толпу.

Замечания Трампа, произнесенные им недалеко от его курорта и дома Мар-а-Лаго, немедленно вызвали смятение в некоторых политических кругах.

В частности, адвокат по конституционным и гражданским правам Эндрю Сайдел написал в соцсети X: "Это не тонкий христианский национализм. Он говорит о прекращении нашей демократии и установлении христианской нации".

А в предвыбороном штабе Камалы Харрис оценили комментарий Трампа как "клятву положить конец демократии".

"Когда вице-президент Харрис говорит, что эти выборы – о свободе, она имеет это в виду. Наша демократия подвергается нападкам со стороны преступника Дональда Трампа. Дональд Трамп хочет отбросить Америку назад, к политике ненависти, хаоса и страха – в ноябре этого года Америка объединится вокруг вице-президента Камалы Харрис, чтобы остановить его", – заявил пресс-секретарь Харрис Джеймс Сингер.

Пользователи сети предположили, что комментарии Трампа прозвучали так же, как когда он говорил о том, что "станет диктатором, но только в "первый день", и предположили, что Трамп намекал на то, что никогда не покинет Белый дом.

Штаб Трампа опубликовал заявление, в котором предположил, что он говорил о "важности веры", "объединении страны" и обеспечении процветания.

"Президент Трамп говорил о важности веры, объединяющей эту страну и приносящей процветание каждому американцу, в отличие от раскольнической политической обстановки, которая посеяла столько разногласий и даже привела к покушению на убийство", – заявил представитель предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп заявил, что Демократическая партия устроила "переворот" и заставила действующего лидера США Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов. По словам Трампа, демократы решили поменять кандидата, потому что якобы осознавали неизбежность своего поражения.

Кандидат-республиканец также заявил на днях, что конфликты на Ближнем Востоке могут перерасти в третью мировую войну, если он проиграет выборы 2024 года.

Напомним также, 25 июля Харрис официально заявила, что примет участие в выборах президента США в ноябре 2024 года. В своем первом предвыборном ролике она заявила, что Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс хотят превратить США в "страну хаоса, страха и ненависти".

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