''Это колоссальная трагедия'': Зеленский высказался о россиянах, которые радуются гибели мирных украинцев. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о гражданах России, которые поддерживают удары оккупационных войск по гражданскому населению. По словам главы государства, радость от гибели мирных украинцев – это колоссальная трагедия.

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Об этом Зеленский рассказал для документального проекта журналиста Дмитрия Комарова "Год". В частности, Комаров рассказал, что его большая российская аудитория оказалась глуха к призывам выступить против войны президента РФ Владимира Путина (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Журналист отметил, что такие обращения не дают никакого эффекта, а смерть украинцев в жилых кварталах вызывает радость россиян. Он задал вопрос президенту, если ли вообще смысл обращаться к гражданам страны-агрессора.

"К сожалению они не слышат. Это стена, а то что после смерти наших людей они аплодируют вместо того чтобы плакать, это, конечно,колоссальная трагедия", – ответил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, кремлевские пропагандисты открыто порадовались ракетному удару по жилому дому в Днепре. Они пожелали, чтобы судьба Мариуполя постигла также Харьков и Киев.

В сети часть российских пользователей заявила, что российский обстрел Днепра – это фейк, а другие считают атаку справедливой и искренне рады гибели гражданских.