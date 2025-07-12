'Это касается всего мира': Рубио прокомментировал новые импортные пошлины, которые вступят в силу с 1 августа

Новые импортные пошлины, которые вступят в силу с 1 августа, не имеют целью давить на отдельные государства. Государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул, что это часть глобальной торговой стратегии.

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Во время брифинга в Куала-Лумпуре, столице Малайзии, Рубио ответил на вопрос, не волнуются ли США, что тарифы на товары из стран АСЕАН (ассоциации десяти государств Юго-Восточной Азии) обернут против самой Америки. Он заверил, что тарифы будут действовать на глобальном уровне и не направлены на какую-то одну страну или регион.

"Нет, меня это не беспокоит. Этого не произойдет, потому что эти пошлины применяются в глобальном масштабе. Они не направлены на какую-то одну страну или регион. Это касается всего мира", – подчеркнул чиновник.

Рубио отметил, что США в течение многих лет сталкивались с серьезным торговым дефицитом в отношениях с рядом стран, "и с этим нужно было что-то делать". По его словам, нынешний курс администрации направлен на то, чтобы изменить ситуацию, чем и занимается президент Дональд Трамп.

"В течение 20 или 30 лет Соединенные Штаты накопили огромный торговый дефицит со многими странами мира, в каждом регионе – в Европе, Канаде, Мексике и в этом регионе также – и это нужно было решить. И именно это делает президент", – объяснил он.

По мнению госсекретаря, решение по новым пошлинам уже окончательное и вступит в силу 1 августа. США не будут отказываться от него, поскольку "рынкам нужна определенность". Однако, как отметил Рубио, "всегда существует вероятность" того, что до 1 августа или в какой-то момент после 1 августа Соединенные Штаты достигнут договоренностей с отдельными странами, которые изменят эти цифры в положительную сторону, но для этого нужно определенное время.

"Итак, это может произойти. Но в целом, это не направлено против какой-то отдельной страны. Это глобализировано. Это касается практически каждой страны мира, потому что торговый дефицит, который США имели со слишком многими странами, был просто неприемлемым. Мы должны были это решить. Мы должны были это решить", – резюмировал чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп сообщил о намерении ввести 35%-ные пошлины на импорт из Канады. Ожидается, что это произойдет уже 1 августа. Кроме того, Трамп пригрозил увеличить пошлины еще больше, если Канада примет ответные меры.

Ранее же Трамп написал письмо президенту Молдовы Майе Санду, в котором проинформировал ее о введении тарифов в 25% на все молдавские товары. Он также отметил, что эта ставка может измениться в любой момент.

7 июля Трамп предупредил двух ключевых торговых партнеров Америки – Японию и Южную Корею – о введении тарифов в размере 25% на все товары, которые эти страны продают Соединенным Штатам. Позже стало известно об аналогичных пошлинах для Казахстана, Малайзии, Мьянмы, Лаоса и Пар. Меры вступят в силу с 1 августа текущего года.

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