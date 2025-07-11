Трамп ударил по Канаде: для страны будет введена огромная пошлина

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении ввести 35%-ные пошлины на импорт из Канады. Ожидается, что это произойдет уже 1 августа. Кроме того, Трамп пригрозил увеличить пошлины еще больше – если Канада предпримет ответные действия.

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Соответствующий документ американский президент опубликовал в Truth Social. При этом отметив: для других торговых партнеров страны пошлины составят 15-20%.

Также Трамп снова обвинил Канаду в "потоке фентанила" (мощный синтетический опиоид, применяемый в медицине как сильное обезболивающее, но также известный как опасный наркотик). А также якобы несправедливых торговых препятствиях со стороны Канады для американского бизнеса.

В то же время американский президент намекнул, что в будущем пошлины для Канады могут быть снижены. Однако для этого, по его словам, должна быть решена проблема с фентанилом.

"Если Канада будет сотрудничать со мной, чтобы остановить поток фентанила, мы, возможно, рассмотрим корректировку", – сказал президент США.

В свою очередь, премьер-министр Канады Марк Карни в сети X (экс-Twitter) опроверг обвинения Трампа о "потоке фентанила". По его словам, Канада:

Достигла "большого прогресса в борьбе с фентанилом в Северной Америке".

Намерена сотрудничать с США "ради спасения жизней и защиты сообществ в обеих наших странах".

Кроме того, отметил Карни, правительство страны "твердо защищает интересы наших работников и предприятий". Более того, акцентировал он, власти Канады продолжат делать это.

"Мы строим сильную Канаду. Федеральное правительство, провинции и территории добиваются значительных успехов в создании единой канадской экономики. Мы готовы реализовать ряд крупных новых проектов в национальных интересах. Мы укрепляем наши торговые партнерства по всему миру", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Трамп написал письмо президенту Молдовы Майе Санду, в котором проинформировал ее о введении тарифов в 25% на все молдавские товары. Он также отметил, что эта ставка может измениться в любой момент.

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