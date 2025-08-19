"Это как будто показать соседу свой чехол для оружия": Бессент считает, что Аляска стала демонстрацией силы Трампа

Встречу на Аляске президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным можно считать демонстрацией силы со стороны американского лидера. Ведь глава Белого дома пригласил главу Кремля на территорию, которая когда-то была российской.

Такое мнение высказал министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала CNBC. Он добавил, что таким образом Трамп продемонстрировал Путину "свой чехол с оружием".

Трамп показал Путину силу Соединенных Штатов

"Я хочу прояснить, что происходило на Аляске. Аляска была демонстрацией силы президента Трампа. Он пригласил президента Путина на землю, которой ранее владели русские. Он продемонстрировал огромное количество военной техники, а затем состоялся пролет самолетов", – отметил Бессент.

По его словам, это было похоже на приглашение агрессивного соседа в свой дом "и демонстрации ему своего чехла с оружием".

Министр финансов США добавил, что впоследствии состоялась очень замечательная встреча президента Украины Владимира Зеленского с Трампом и его командой в Овальном зале. Разговор длился около полутора часов, а затем были переговоры с европейскими лидерами.

Бессент отметил, что это была невероятная группа во главе с президентом Соединенных Штатов.

"И да, кульминацией этого стал разговор с президентом Путиным, и я твердо убежден, что состоится двусторонняя встреча между президентом Путиным и президентом Зеленским, и единственный способ положить конец этому конфликту – это побудить обе стороны к переговорам", – резюмировал американский политик.

Что предшествовало

В пятницу, 15 августа, Трамп провел саммит с российским диктатором Путиным в Анкоридже на Аляске и заявил о "значительном прогрессе" от трехчасовых переговоров. И хотя никакого соглашения не было достигнуто, он указал, что теперь "все зависит от Зеленского".

В понедельник, 18 августа, Зеленский прибыл с официальным визитом в Вашингтон на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопрос о завершении войны. Гарант подчеркнул, что Украина и ее партнеры одинаково хотят быстро и надежно закончить эту войну.

Сразу же после переговоров с европейскими лидерами в Белом доме американский президент Дональд Трамп позвонил в Кремль. По завершению разговора с Путиным Трамп сказал, что предлагается двусторонний формат между РФ и Украиной, а затем переход к трехстороннему с участием Соединенных Штатов.

Во вторник, 19 августа, начала появляться информация, что Зеленский может встретиться с Путиным в Европе, среди вероятных городов называли Рим, Женеву или Будапешт.

Как писал OBOZ.UA, по информации западных СМИ, Путин отреагировал на предложение Дональда Трампа о личной встрече с Владимиром Зеленским и заявил, что эта встреча должна состояться в Москве, но украинский лидер отказался.

