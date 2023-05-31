'Это говорит о неадекватности': у Зеленского ответили Путину на угрозы 'зеркальным' ответом за атаку дронов

В Офисе президента Украины прокомментировали угрозы президента РФ Владимира Путина "ответить зеркально" на массированную атаку дронов по Москве 30 мая. Там отметили, что РФ с самого начала полномасштабного вторжения применила почти весь свой оружейный арсенал.

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Соответствующее заявление озвучил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала "1+1" 31 мая. "А что такое "зеркальное"? Они ведь практически весь инструмент уже использовали, кроме своих понтов: "Вот уже именно сейчас мы должны какие-то мощные действия предпринять, мы еще не начинали", – сказал он.

Подоляк добавил, что после более чем 15 месяцев войны и потери более 400 тысяч человек погибшими и ранеными заявления Москвы о том, что они "еще ничего не начинали", "говорят о нарастающей неадекватности России".

По словам советника главы ОП, Путин "находится в состоянии аффекта и поэтому логически мыслить не может" и "в принципе недостаточно хорошо пользовался логикой".

Подоляк также отметил, что политическая элита РФ скептически относится к главе Кремля и его словам.

"Информационное пространство с непониманием относится к любым словам Путина, то есть сакральности этой практически не осталось", – сказал он и добавил, что слова президента страны-агрессора воспринимаются как "одна бабка что-то сказала".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 30 мая Москву массированно атаковали беспилотники, удар пришелся на элитные районы столицы РФ, в частности на Рублевку. Минобороны РФ обвинило в атаке Украину.

– За день до этого начальник ГУР Кирилл Буданов обратился к россиянам, отметив, что ответ на массированные удары по Киеву "не заставит себя долго ждать". В связи с этим в Кремле заявили, что запуск БПЛА по Москве был "ответом Киева".

– В ОП заявили, что Киев не имеет прямого отношения к атаке, и пошутили, что, возможно, российские БПЛА не хотят бомбить Украину, поэтому "возвращаются к своим создателям".

– В Воздушных силах Украины атаку на Москву объяснили внутренними проблемами в РФ.

– Путин заявил, что Украина якобы "провоцирует" РФ на "зеркальные действия", и пообещал "посмотреть, что с этим делать".

– Пропагандист Соловьев возмутился, что россияне обрадовались ударам по Рублевке, и призвал их вспомнить о "едином народе".