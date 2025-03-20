'Трамп это понимает': Зеленский заявил, что Украина никогда не признает российскими оккупированные территории на юридическом уровне

Президент США Дональд Трамп понимает, что Украина на юридическом уровне никогда не признает контроль России над своими территориями. И поэтому в контексте мирного процесса территориальный вопрос будет самым сложным.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеоконференции с журналистами в среду, 19 марта. Он заверил, что украинские дипломаты будут максимально защищать интересы Украины.

Президент рассказал, что в своем разговоре с лидером США он объяснил, почему Украина не может завершить войну с Россией на контактной линии. Он напомнил Трампу, что есть города, села и другие населенные пункты, буквально "разрезанные" этой линией.

"Если в некоторых местах вы будете оставлять эту линию, вы просто оставите города или села без жизни. Никто не вернется в половину города. И если где-то люди вернутся, то это будет Берлин. Я сказал честно президенту Трампу: "Хотим ли мы вариант Берлина, хотим ли мы много таких городов?" – передал разговор с Трампом глава.

По словам Зеленского, Трамп согласился с тем, что Берлинская стена – это не вариант завершения войны. Потому этот вопрос еще будет обсуждаться.

Президент также отметил, что, по его мнению, полное прекращение огня с Россией уже близится. И чтобы можно было дальше обсуждать вопросы окончания войны, нужно сначала достичь этого "ceasefire". После этого будут обсуждаться территории.

По убеждению Зеленского, если США действительно будут очень сильно пытаться добиться полного прекращения огня, они это сделают.

"Потому что от нас есть точно добрая воля. И Европа вся, все мы поддерживаем это... Мы никого не боимся, мы все это пройдем, но это самый легкий сейчас момент дипломатических усилий из тех моментов, которые нас ждут", – отметил Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 марта президент Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп провели телефонный разговор. По словам Трампа, большая его часть базировалась на его разговоре с Путиным 18 марта, "чтобы согласовать запросы и потребности России и Украины".

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