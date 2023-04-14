'Это будет следующий шаг': в Беларуси заявили о подготовке площадок под ядерное оружие РФ

Беларусь занимается подготовкой площадок для размещения стратегического ядерного оружия России. Это будет "следующий шаг", если Запад продолжит свою "враждебную риторику".

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Такое заявление сделал министр обороны Беларуси Виктор Хренин во время общения с журналистами на одном из полигонов Вооруженных Сил, сообщает "Белта". Он заявил, что не все услышали важный посыл, озвученный самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко: "если нужно, у нас будет и стратегическое ядерное оружие".

"И мы уже занимаемся подготовкой существующих у нас площадок. И если враждебная риторика продолжится, это будет следующий шаг. На силу мы будем отвечать только силой. По-другому на Западе не понимают", – заключил Хренин.

Напомним: ранее власти Беларуси открестились от риторики российских политиков, которые угрожали размещением ядерного оружия "вплотную к западной границе Союзного государства", что предполагает непосредственную близость к Польше. Представители режима Лукашенко сделали более мягкое заявление: что тактическое ЯО Российской Федерации может появится в любой точке РБ.

При этом госсекретарь совбеза высказал убеждение, что до применения ядерных боеголовок скорее всего дело "не дойдет", потому что они "предназначаются для предупреждения, обеспечения безопасности как России, так и Беларуси".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Беларуси выступили с циничным призывом к Украине и РФ незамедлительно объявить перемирие и вернуться к мирным переговорам. Там считают, что "перемирие должно быть объявлено без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия, боеприпасов, живой силы и техники";

– при этом в ISW считают, что Беларусь ведет свою "игру". За громкими заявлениями Лукашенко стоит желание представить Беларусь как суверенное государство. Хотя на самом деле она фактически оккупирована войсками государства-агрессора.

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