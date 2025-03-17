'Это будет непросто': Сикорский надеется, что Трамп заставит Путина отказаться от 'абсурдных требований' в отношении Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал запланированный разговор российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Он надеется, что последний сможет убедить руководителя страны-агрессора отказаться от некоторых его "абсурдных требований", включая контроль над всей Украиной.

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Также речь идет о намерениях Путина захватить новые украинские территории и о том, что он хочет демилитаризации Украины. Об этом Сикорский сказал в понедельник, 17 марта, передает Polskie Radio 24.

Он напомнил о том, что Трамп ранее неоднократно обещал закончить войну в Украине через 24 часа.

"Мы знали, что это будет не так просто. Мы пожелали ему удачи... Мы будем оценивать его успех по качеству этого урегулирования. Пусть это произойдет", – добавил глава польской дипломатии.

Он отметил, что предложение о 30-дневном прекращении огня в Украине является тестом для России и Путина, чтобы увидеть, хотят ли они мира. Как известно, Киев, который является жертвой нападения, уже принял условия перемирия, а Москва, которая является агрессором, этого еще не сделала.

Радослав Сикорский также обратил внимание на то, какими, по его мнению, являются истинные намерения Кремля. Министр считает, что Россия все еще думает, что ей удастся захватить всю Украину и, в идеале, нейтрализовать половину Европы в военном плане. Глава МИД Польши подчеркнул, что Москве это не удастся, но это не значит, что Путин не попытается это сделать.

Напомним: Дональд Трамп сообщил, что планирует провести переговоры с Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Он рассчитывает на то, что сможет заключить соглашение с диктатором.

В Белом доме заявили, что Трамп готов задействовать рычаги давления на Москву, если предстоящий разговор не оправдает ожиданий. Потому что достижение мира в Украине никогда не было так близко.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Виткофф после своей поездки в Москву, где провел длительные переговоры с диктатором Владимиром Путиным, высказался об окончании войны в Украине. По его словам, американский президент Дональд Трамп ожидает разрешения конфликта "в течение недель".

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