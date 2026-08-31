"Это будет не классический венчурный фонд": Федоров рассказал подробности своей поездки в США

Бывший министр обороны Украины, советник главы итальянского оборонного ведомства Михаил Федоров прибыл в США в поисках инвесторов для нового оборонного технологического фонда. Украинец хочет найти американцев, которые будут вкладывать деньги в украинские оборонные стартапы, а созданный фонд сам будет создавать новые оборонные предприятия.

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Бывший глава Минобороны Украины уже планирует"встречи с венчурными фондами, предпринимателями, технологическими компаниями, экспертами и организациями, которые могут стать партнерами". Об этом в интервью изданию Financial Times рассказал сам Федоров.

Чего хочет Федоров

"Один из ключевых приоритетов — создание нового инвестиционного фонда оборонных технологий. Это будет не классический венчурный фонд. Мы планируем не только инвестировать в украинские defense tech-компании, но и сами создавать новые компании, специализирующиеся на технологиях, которые сегодня крайне необходимы на поле боя", – пояснил экс-министр обороны.

Работа фонда, по крайней мере, "на старте" сосредоточится на трех ключевых технологических направлениях. Со временем их станет больше, но сначала приоритетом будет:

роботизация поля боя , "чтобы сохранять жизни военных и выводить людей из наиболее опасных участков фронта";

, "чтобы сохранять жизни военных и выводить людей из наиболее опасных участков фронта"; реактивные дроны-перехватчики "для противодействия новым воздушным угрозам, в частности реактивным "шахедам";

"для противодействия новым воздушным угрозам, в частности реактивным "шахедам"; дешевые ракеты с использованием ИИ.

"Сейчас мы уже ведем переговоры с потенциальными партнерами и инвесторами, которые могут помочь реализовать эти проекты. А следующий шаг – сформировать команду, представить прозрачную модель фонда и запустить первые проекты", – рассказал Федоров.

По его словам, в США он хочет "привлечь международный капитал", а также – "экспертизу для создания новых технологий, чтобы Украина побеждала врага в каждом следующем технологическом цикле".

Что предшествовало

Ранее новый министр обороны Евгений Хмара рассказывал, что уже предлагал Михаилу Федорову определить возможный формат его дальнейшего сотрудничества с Минобороны Украины, но пока ответа от бывшего министра не получил.

Как сообщал OBOZ.UA, сам Федоров уже рассказывал, над какими проектами он будет работать после отставки из правительства. Среди его планов – создание оборонного венчурного фонда, запуск аналитического центра и поддержка стартапов в сфере искусственного интеллекта и defense tech.

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