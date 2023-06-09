'Есть решения о пакетах гуманитарной поддержки': Зеленский назвал страны, которые готовы помочь Украине в спасательной операции на Днепре

Президент Владимир Зеленский сообщил, что еще две страны откликнулись на запрос Украины о помощи после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС на Херсонщине. Речь идет про Нидерланды и Японию.

Видео дня

Об этом глава государства рассказал в обращении к украинцам и миру в конце 471-го дня войны с Россией. Видео президента опубликовала его пресс-служба вечером в пятницу, 9 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Эти страны окажут гуманитарную помощь населенным пунктам, которые пострадали из-за масштабных наводнений, которые произошли из-за того, что военные страны-агрессора России подорвали дамбу Каховской ГЭС.

Зеленский отметил, что провел переговоры с премьер-министрами Нидерландов и Японии и рассказал им о спасательной операции, которую Украина проводит в затопленных городах и селах на юге. Также политики узнали о том, какая помощь нашей страны нужна в первую очередь.

"Готовность помогать Украине есть, и я благодарен за это партнерам. Есть решение о пакетах гуманитарной поддержки", – сказал глава государства.

Отметим, что накануне глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС на Херсонщине передала НАТО список срочных потребностей для преодоления последствий этой катастрофы. В Альянсе откликнулись на призыв и вскоре Украина получит от блока необходимую гуманитарную помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден после подрыва российскими военными преступниками Каховской ГЭС в Херсонской области пообещал Украине поддержку. Он заверил, что Вашингтон "не оставит Украину".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!