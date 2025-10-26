Есть решение о дополнительных истребителях Mirage для Украины, – Зеленский

Франция приняла решение о передаче Украине дополнительных истребителей Mirage и ракет для противовоздушной обороны. Одновременно Великобритания продолжит поддержку в части ПВО и будет помогать с ракетами и производством дронов-перехватчиков.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении. По словам президента, вопрос дополнительных истребителей и ракет был согласован в рамках двусторонних переговоров и международной координации.

"Есть решение Франции относительно дополнительных истребителей "Мираж" для Украины и ракет для ПВО, Великобритания будет помогать нам с ПВО и в дальнейшем – тоже ракетами, и в производстве дронов-перехватчиков – спасибо за это", – отметил Зеленский во время обращения.

Французское решение дополняет ряд новых инициатив западных партнеров: Великобритания заявила о дальнейшей помощи в ПВО и технологической поддержке в производстве перехватчиков дронов, а Финляндия с Испанией объявили о взносах в программу PURL, которая дает возможность покупать американские ракеты для "Петриотов". Зеленский подчеркнул, что защита от массированных атак – общее дело и ни одна страна не должна оставаться в одиночку против такой угрозы.

Разговоры с партнерами

Украина активно ведет переговоры с несколькими странами – в частности с Германией по системам ПВО "Петриот", а также координирует взносы в программу PURL, куда недавно присоединились Финляндия и Испания. Зеленский сообщил, что параллельно готовятся проекты совместного производства вооружений, чтобы укрепить внутренние оборонные мощности.

В обращении также приведены данные о последних нападениях: только за неделю по Украине было нанесено около 1200 ударных дронов и около 50 ракет различных типов, преимущественно баллистических. В Киеве спасатели завершили разбор завалов после попадания "шахеда", за день из-за ночной атаки погибли три человека и еще 31 пострадал, среди раненых – семь детей.

Поступление истребителей и ракет может изменить оперативную картину – и не только в вопросе ПВО, но и в возможностях воздушного контроля. Однако поставка техники требует времени на обучение пилотов, логистику и интеграцию в существующие системы. Это важный шаг, но далеко не мгновенное решение всех проблем – и это тоже подчеркнул президент.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Франция в ближайшие дни передаст Украине новую партию истребителей Mirage 2000 и ракеты класса "земля – воздух" Aster 15 и 30, которые используют в системах SAMP/T Mamba. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон во время встречи "коалиции решительных" в Лондоне, где обсуждался вопрос военной помощи Украине.

