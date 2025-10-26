УкраїнськаУКР
"Здесь была детская комната": в Киеве дрон попал по квартире, где жили переселенцы из Красного Лимана

'Здесь была детская комната': в Киеве дрон попал по квартире, где жили переселенцы из Красного Лимана

Ночью 26 октября российские войска снова атаковали Киев дронами-камикадзе. Один из беспилотников попал в квартиру жилого дома в Деснянском районе, где жили переселенцы из Красного Лимана. В результате удара три человека погибли, еще 33 – получили ранения, среди них трое детей.

Видео с места происшествия опубликовала украинская служба Радио Свобода в своем официальном Telegram-канале. На кадрах видны последствия взрыва – в квартире полностью разрушены стены, а на месте детской комнаты образовалась пропасть. Хозяйка рассказала, что ребенок чудом не пострадал, ведь именно в этот момент ее не было дома.

Горящий дом и спасенные жизни

По словам владельцев квартиры, после взрыва они успели выбежать из квартиры до того, как дом охватило пламя. Мощная взрывная волна выбила окна и двери, а в одной из квартир даже провалился пол.

Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место, эвакуировали жителей и ликвидировали пожар.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что страна-террорист Россия той ночью запустила более 100 дронов разных типов. Часть из них удалось сбить силами ПВО, однако несколько беспилотников все же достигли целей.

Глава государства подчеркнул, что каждый удар РФ – это попытка нанести как можно больше вреда обычной жизни украинцев.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ночью 26 октября российская оккупационная армия продолжила терроризировать жителей украинской столицы. В очередной раз путинские войска ударили по жилому дому в Киеве и убили мирных жителей. В результате обстрела многоэтажный дом в Деснянском районе получил существенные повреждения.

