'Есть принципиальная договоренность': в МИД прокомментировали итоги переговоров в Женеве

По итогам мирных переговоров в Женеве с участием Украины, США и РФ стороны достигли принципиальной договоренности о дальнейших контактах. Украинская переговорная группа уже доложила Президенту о результатах двухдневных консультаций.

Даты и детали следующей встречи пока не разглашаются. Об этом сказал представитель МИД Георгий Тихий.

По словам Тихого, украинская переговорная группа уже провела брифинг для Владимир Зеленский о результатах переговоров в Женеве.

"Есть принципиальная договоренность о следующей встрече. Но детали и даты пока раскрывать по понятным причинам не будем", – сообщил он журналистам.

В МИД отметили, что больше информации может появиться после возвращения переговорной группы в Украину и предоставления детального отчета главе государства. Переговоры продолжались два дня и были посвящены дальнейшим шагам в направлении мирного урегулирования.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 18 февраля, в Женеве (Швейцария) прошел второй день трехсторонних переговоров с участием Украины, Соединенных Штатов и России. Стороны продолжали согласовывать детали и механизм решений, которые обсуждались накануне.

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров добавил, что в результате переговоров есть некоторый прогресс.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лучший способ достичь прогресса в вопросе территорий – это личная встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Он поручил своей команде поднять в Женеве вопрос о предстоящих переговорах на уровне лидеров.

