"Есть определенные сигналы": дипломат объяснил позицию Трампа по Украине и назвал фактор, который заставит Путина сесть за стол переговоров

После саммита "Большой семерки" во Франции активизировались дискуссии о возможном пересмотре позиции президента США Дональда Трампа в отношении войны в Украине. Однако на данный момент речь идет скорее об отдельных сигналах и неопределенности, а не о четком изменении политического курса главы Белого дома.

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В то же время ключевым фактором, который может заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров, является реальное усиление давления на Россию, в частности изменение ситуации на фронте в пользу Украины. Такое мнение в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA высказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

Посол оценил изменение риторики Трампа и условия для переговоров с Путиным

Эксперт считает, что саммит G7 в определенной степени повлиял на позицию Дональда Трампа в отношении войны в Украине, однако ситуация остается неопределенной.

"С одной стороны, мы видим определенные признаки изменения позиции Трампа в отношении войны в Украине. Во-первых, это пока лишь заявления. Во-вторых, в большинстве своем речь идет о высказываниях либо неназванных представителей администрации Трампа, либо чиновников не первого эшелона. От самого Трампа я пока не слышал заявлений, которые давали бы основания сказать: "Я изменил свою позицию, теперь однозначно буду поддерживать Украину, Россия – агрессор, и мы будем на нее давить". Поэтому я бы сказал так: есть определенный информационный шум, который позволяет надеяться, что возможен некоторый сдвиг в сторону поддержки Украины. Надо смотреть, как ситуация будет развиваться дальше", – подчеркнул он.

По мнению эксперта, на позицию американского лидера в первую очередь может повлиять то, что Украина, по его же словам, получила определенные "козыри", а ситуация на фронте сейчас выглядит более стабильной. Такая динамика может быть важна для Трампа, который традиционно ориентируется на поддержку той стороны, которая демонстрирует силу.

В случае дальнейшего укрепления позиций Украины и ослабления России это может повлиять на его политические решения, однако пока речь идет лишь о сигналах, которые требуют подтверждения конкретными действиями. В то же время, как отметил Шамшур, в России уже наблюдается рост беспокойства, о чем свидетельствуют сдержанные, но показательные заявления официальных представителей.

"Сейчас речь идет о том, чтобы усадить Путина за стол переговоров. Всем понятно, думаю, и Трампу тоже, что это станет возможным только тогда, когда Путин будет достаточно ослаблен и будет готов к реальным переговорам, а не к их имитации, как это было до сих пор… Есть два ключевых вопроса. Первое – как остановить Путина. Второе – как использовать эту паузу перед новым витком агрессии. А то, что такой риск существует, вряд ли вызывает сомнения. Даже среди европейцев, которые говорят о мирном урегулировании, далеко не все верят, что это окончательное решение проблемы. Возможно, кто-то и верит, но таких немного. Другое дело, что все будут стараться сделать все возможное, чтобы режим прекращения огня, если он будет достигнут, длился как можно дольше. Именно здесь нам нужно быть очень внимательными, чтобы это не привело к ослаблению поддержки Украины, прежде всего в противостоянии российской агрессии", – пояснил посол.

Намерения Трампа в отношении Украины зависят от геополитических приоритетов и внутренней политики США

После заявлений Дональда Трампа, которые фактически сигнализируют о возможном более активном возвращении к теме завершения войны в Украине на фоне стабилизации ситуации вокруг Ирана, эксперт оценил такие намерения неоднозначно. Дальнейшее влияние на Украину, по его мнению, будет зависеть прежде всего от конкретного содержания политики и условий, которые будет продвигать американская сторона, ведь предыдущие варианты мирных планов выглядели скорее выгодными для России.

В то же время потенциальное усиление военной поддержки Украины и более жесткая санкционная политика в отношении Москвы могут изменить баланс, но при условии стабильного и последовательного курса.

"Считать, что кампания вокруг Ирана завершилась безоговорочной победой, может, пожалуй, только сам Трамп. И, на мой взгляд, он именно так и думает. Его принцип очень прост – никогда не признавать поражения и всегда заявлять о победе. Другой вопрос – как ситуация будет развиваться дальше. Если посмотреть на комментарии большинства независимых аналитиков, а не сторонников Трампа, то они говорят, что нынешнее соглашение является лишь промежуточным. Оно сопряжено со множеством рисков, и ситуация с безопасностью в регионе Персидского залива может стать даже хуже, чем была раньше… То есть рисков действительно много. Поэтому не факт, что эта ситуация не будет отвлекать Трампа от войны в Украине. Итак, с одной стороны, не факт, что ситуация позволит Трампу полностью сосредоточиться на Украине. С другой стороны, важно понять, что именно будет означать эта концентрация. Ведь желание реализовать вместе с Путиным крупные геополитические проекты и использовать Россию для изменения правил мировой политики, на мой взгляд, никуда не исчезло", – считает Шамшур.

В то же время всё больше внимания Трампа, по оценке эксперта, может быть сосредоточено на внутриполитической повестке дня, в частности в преддверии промежуточных выборов в США, ведь речь идёт о его стремлении не допустить укрепления позиций демократов и установления ими контроля над Палатой представителей

"Он понимает, что это станет для него серьёзной проблемой, поэтому будет прилагать все усилия, чтобы этого не произошло. Таким образом, помимо внешней политики, его будут все больше отвлекать внутриполитические вопросы, а также экономическая ситуация, инфляция и цены на топливо", – резюмировал он.

Как писал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио 25 июня пояснял, что между США и Россией на Аляске "не было никаких договоренностей". Он признал, что на Аляске американцы сделали предложение россиянам, но подчеркнул, что "никакого соглашения не было", и поэтому американский президент "до сих пор работает над предложением о прекращении огня".

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