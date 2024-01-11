Есть два варианта решения, началась встреча с Залужным: нардеп рассказал о судьбе законопроекта о мобилизации

Утром четверга, 11 января, началась встреча главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и министра обороны Рустема Умерова с руководителями фракций и групп Верховной Рады по законопроекту о мобилизации. Они проговорят работу ТЦК и другие темы, после чего начнется заседание комитета по национальной безопасности.

Видео дня

Вероятны два варианта решения, которые он может принять: рекомендовать принять законопроект в первом чтении, учитывая рекомендации его членов, второй – правительству предложат его отозвать. Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал нардеп от "Батькивщины", член комитета ВР Украины по вопросам нацбезопасности Вадим Ивченко.

По его словам, в случае отзыва, вероятно, в пятницу на рассмотрение уже внесут новый текст.

"И я думаю, что на следующей неделе может быть и Комитет, и внеочередная сессия. То есть, развитие таких событий я непосредственно предусматриваю", – отметил он.

Накануне СМИ сообщили, что активно обсуждаемый в Украине законопроект о мобилизации, вероятнее всего, вернут обратно в Кабмин на доработку. Вечером в среду, 10 января, парламентская фракция партии "Слуга народа" на своем заседании решила вернуть документ правительству.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 9 января комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки должен был начать рассмотрение законопроекта о мобилизации (№10378). Однако к вечеру стало известно, что комитет перенес этот вопрос на среду.

– Ранее Комитет по вопросам антикоррупционной политики признал законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски. Поэтому нардепы не будут рассматривать законопроект в его нынешнем виде.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!