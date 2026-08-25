Украинцы в стране ЕС могут получить 5 тыс. евро: кому полагается выплата

Украинские граждане, в том числе беженцы, имеют возможность получить в Португалии разовую государственную финансовую помощь, сумма которой может превышать 5000 евро. Поддержка предоставляется иностранным гражданам в рамках программы Emprego Interior MAIS, призванной стимулировать заселение и экономическое развитие внутренних регионов страны.

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Об этом сообщили в Институте занятости и профессиональной подготовки Португалии (IEFP), где и принимаются заявки на участие в программе. Там отмечают, что программа предназначена для граждан третьих стран, легально проживающих в Португалии, включая лиц, пользующихся временной защитой.

Кто из украинцев имеет право на участие

Наемные работники

Требуется трудовой договор (срочный на срок от 12 месяцев или бессрочный) с заработной платой не ниже национального минимума.

Предприниматели

Разрешается перенести существующую деятельность, открыть небольшую компанию (до 10 рабочих мест, владея более 50% капитала) или создать собственный бизнес.

Цифровые кочевники

Удаленные работники, работающие на иностранных заказчиков, проживающие в Португалии, начавшие деятельность после 1 января 2022 года и имеющие доход не ниже минимальной португальской зарплаты.

Как формируется выплата

Размер финансовой помощи в 2026 году состоит из нескольких частей и зависит от типа занятости и состава семьи:

Базовая помощь

3759,91 евро – для работников с бессрочным договором, фрилансеров, цифровых кочевников или предпринимателей, создающих собственное рабочее место/компанию.

– для работников с бессрочным договором, фрилансеров, цифровых кочевников или предпринимателей, создающих собственное рабочее место/компанию. 2685,65 евро – для лиц с контролируемым срочным договором продолжительностью от 12 месяцев.

Семейная надбавка

Дополнительно выплачивается 20% от базовой суммы за каждого члена семьи, который переезжает вместе с заявителем.

Компенсация транспортных расходов

До 805,70 евро выделяется на покрытие расходов по перевозке имущества.

Таким образом, переселенец с бессрочным контрактом, переезжающий с одним членом семьи, имеет право на выплату 5,3 тыс. евро (3759,91 евро базовой выплаты + 751,98 евро семейной надбавки + 805,70 евро на перевозку вещей).

Условия получения средств

Переезд должен состояться в определенный IEFP внутренний регион страны (муниципалитет или приход из перечня депопуляционных территорий).

Постоянное место жительства во внутреннем регионе необходимо сохранять не менее 12 месяцев .

. Переезд должен состояться в течение 180 дней до или после трудоустройства или открытия бизнеса.

Деньги перечисляются в два этапа: первые 60% выплачиваются сразу после одобрения заявления, а остальные 40% – на 13-м месяце пребывания и работы на новом месте.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Португалии вступили в силу поправки к миграционному законодательству. Новый Закон о гражданстве ужесточил правила натурализации граждан третьих стран, в том числе и украинцев – в частности, отныне им придется прожить в стране вдвое дольше, чтобы подавать заявление на получение гражданства.

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