'Если это нужно': у Зеленского заявили, что Украина готова предоставить гумкоридоры для жителей Белгородской области

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк со сдержанной иронией отозвался о массовых обстрелах Белгородской области, где подлинные порядки наводят бойцы российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России". Политик заметил, что при необходимости россияне, страдающие от участившейся "бавовны", могут получить гуманитарный коридор.

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С такими словами он выступил в эфире национального телемарафона UA Разом. Он заметил, что армия РФ продолжает наносить удары по региону, чтобы избавиться от своих сограждан, воюющих на стороне ВСУ, вопреки тому, что страдают от этого мирные жители РФ.

"Россия размещает в жилых кварталах свои силы, туда заходят РДК и воюют напрямую с войсками РФ, а Россия своими дополнительными войсками атакует гражданское население России", – указал Подоляк.

Он добавил, что ситуация в Белгородской области привела к тому, что Украина согласна предоставить местным жителям гуманитарные коридоры для выхода из зоны боевых действий.

"Поэтому исходя из гуманистической составляющей РДК говорит, что могут организовать гуманитарные коридоры... Украина готова предоставить гуманитарные коридоры, если это будет нужно для сохранения гражданских лиц России", – указал советник Ермака.

Напомним, что в российском Шебекино возникла паника. Жители российского города жалуются, что так называемая спецоперация в Украине вышла на их собственные территории.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в конце мая российские добровольцы заявили, что провели военную операцию в Белгородской области РФ и вышли с минимальными потерями. Они удерживали под контролем несколько поселков в течение 24 часов. Также есть трофеи, а собственная техника утрачена не была: то, что показала кремлевская пропаганда, в действительности было куплено оккупантами на черном рынке.

А накануне они же показали, как армия РФ обстреливает территорию своей Белгородской области, пытаясь нанести удар по добровольцам легиона "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса. Путинские вояки просто поливают огнем населенные пункты, несмотря на гражданское население.

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