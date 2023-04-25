Хотелось бы немного разбавить негативные комментарии относительно венгерской официальной реакции на заявление Генсека НАТО Столтенберга о согласии всех членов альянса на вступление в него Украины.

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Письменный вопрос Орбана "Что?" — это даже не вполне официальная реакция. Когда он таки хочет отреагировать, делает это так, что сомнений не остаётся. А тут было не столько лёгкое издевательство, сколько просто удивление — типа, что, неужели таки все? Согласитесь: ждали от него гораздо худшего. Реакция же была настолько компактной, что её, такую лапидарную, надо изучать даже не между строк, а между букв. Между букв же совершенно чётко написано: На большее — не отважусь.

Ну а что касается ещё одной реакции — от вице-спикерши венгерского парламента Доры Дуры (если я правильно её просклонял), то, прежде всего, поражает крайне низкий уровень реагирования: вспомните ли вы с ходу обоих вице-спикеров парламента хотя бы нашего?

И сказала она лишь то, что, пока идёт война, даже собственные документы НАТО запрещают приём новых членов, хотя и допустила при этом фантастическое исключение — на случай согласия россии. Но, пока идут военные действия, никто на большее и не рассчитывает — тут даже немцы в лице знаменитого Писториуса отметили, что СЕЙЧАС не время. Если же говорить не про сейчас, а про после Победы, то никто особо, как видим, и не возражает.

До окончания же войны возможны, как известно, варианты: то ли без ключевой статьи 5, то ли не всю Украину сразу, то ли не в НАТО, а в некий блок поменьше.

Тем не менее, один нюанс в реакции Дуры интересен: насчёт теоретически возможного письменного согласиия россии. Это своего рода знак, чего и в каком виде надо требовать от мордора на будущих переговорах о капитуляции. ОК, поимеем в виду.

Слава Украине!