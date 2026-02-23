'Если бы Польша предложила свое присутствие во Львове, нам это не нужно': Зеленский объяснил, где должен быть миротворческий контингент

Украина не нуждается в символическом присутствии партнеров в относительно безопасных регионах. Размещение иностранных войск должно зависеть от уровня рисков и приближенности к линии боевых действий.

Видео дня

Об этом в интервью BBC заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, Украина хотела бы видеть партнеров в районах, где существуют потенциальные угрозы, а не в условно безопасных городах. Он привел пример, мол, если бы Польша выступила с инициативой разместить свой контингент во Львове, Украина не видела бы в этом необходимости.

"Лучше тогда чтобы Польша предоставляла свою логистику для самолетов, для ПВО, из соседних государств могли бы сбивать вражеские воздушные цели. Безусловно, на первой линии никто не хочет стоять. Но украинцы хотели бы, чтобы рядом с нами стояли наши партнеры. Это логично", – отметил он.

Глава государства добавил, что Великобритания и Франция заявили, что готовы предоставить Украине по одной бригаде. Кроме этого, соответствующие сигналы есть и от других стран.

Несмотря на это, по словам Зеленского, ни одна страна не готова разместить свои войска непосредственно на первой линии обороны. Украина же рассчитывает на реальное присутствие партнеров именно там, где сохраняются риски.

Отдельно глава государства подчеркнул, что гарантии безопасности не обязательно означают масштабную дислокацию иностранных военных. Так называемый "бэкстоп" со стороны США может предусматривать предоставление систем противовоздушной обороны, разведданных, координацию действий и готовность к воздушной поддержке.

Как сообщал OBOZ.UA, вопрос размещения иностранного контингента защиты в небе, на море и на земле находится на стадии договоренностей с международными партнерами. Он отметил, что сам договор уже есть, но его подписание и размещение иностранных войск состоится только после прекращения огня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!