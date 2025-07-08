'Если бы не Байден...': Салливан объяснил логику поставок оружия Украине при предыдущей власти в США

Основной стратегией Соединенных Штатов в отношении Украины при президентстве Джо Байдена было предоставление беспрецедентного объема военной помощи Киеву и введение исторического уровня санкций в отношении России. Если бы в то время президентом США был бы кто-то другой, вряд ли Украина увидела бы такой уровень военной поддержки.

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Об этом заявил бывший советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в интервью "Суспільному". Он заверил, что администрация Байдена действовала в пределах имеющихся ресурсов, с учетом рисков для глобальной экономики и угрозы прямой эскалации с Россией.

"Я полностью отвергаю утверждение, что основной стратегией США во времена Байдена было управление эскалацией. Основной стратегией было предоставить беспрецедентный объем военной помощи Украине и введение исторического уровня санкций в отношении России. Если посмотреть на количество предоставленного оружия и скорость, с которой это было сделано, думаю, это превзошло любые ожидания в феврале 2022-го", – отметил Джейк Салливан.

Экс-советник Байдена подчеркнул, что даже в моменты повышенного напряжения и высокой вероятности потенциального применения Россией тактического ядерного оружия США не прекращали поставлять Украине оружие.

Ограничения на удары дальнобойного оружия по территории России Салливан объяснил тем, что по убеждению администрации Байдена такие удары дали бы ограниченный результат и не стали бы панацеей в этой войне.

"Украина победит в этой войне благодаря большому количеству помощи от США и остального мира, а также благодаря развитию программы беспилотников", – сказал бывший советник экс-президента США.

По словам Джейка Салливана, Соединенные Штаты при президентстве Байдена проводили масштабные поставки оружия Украине за незначительными исключениями

"Если посмотреть на полный послужной список администрации Байдена, это не была история о том, как мы сдерживались. Это была история о том, как мы стремительно поставляли огромное количество вооружения в Украину, за очень ограниченными исключениями", – сказал он в интервью.

В то же время Салливан раскритиковал решение администрации Дональда Трампа приостановить предоставление помощи Украине, одобренной еще во времена Байдена.

"То, что администрация Трампа делает сегодня, прямо противоречит стратегии нашей администрации. Это вредит позициям Украины как на поле боя, так и за столом переговоров", – сказал Салливан.

Отметим, что Джейк Салливан 2 июля опубликовал в The New York Times авторскую колонку с резкой критикой этого решения. Он назвал его "оставлением Украины на произвол судьбы".

Само же интервью экс-советника Джо Байдена состоялась до заявлений Дональда Трампа о решении усилить помощь Украине.

Напомним, в ночь на 8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет и в дальнейшем оказывать Украине военную помощь. Преимущественно речь идет о вооружении, необходимом для обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, после этого заявления Трампав Пентагоне сообщили об отправке Украине дополнительной партии вооружения. Речь идет об оборонительном оружии, чтобы дать Киеву возможность защититься на фоне усилившихся российских атак.

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