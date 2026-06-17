"Делаем все, чтобы приблизить мир": Зеленский провел разговор с Трампом и Макроном

Вечером в среду, 17 июня, президент Украины Владимир Зеленский поговорил с американским и французским коллегами Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном. Это был важный координационный разговор, который "может многое изменить".

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Об этом Зеленский сообщил в Telegram. Лидеры подвели итоги переговоров на саммите G7, который состоялся во Франции 15-17 июня.

Президент Украины выразил благодарность Трампу за внимание к Украине и готовность помогать приближению мира, а Макрону – за отличную организацию саммита и неизменно сильную совместную работу.

"Работаем, чтобы усилить Украину, наше сотрудничество и дипломатические перспективы. Мир нужен. И мы делаем все, чтобы мир приблизить. Спасибо!" – добавил Зеленский.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки "рассмотрят вопрос" о выдаче Украине лицензии на производство американских ракет. В то же время Вашингтон будет рассматривать вопрос о введении новых антироссийских санкций, однако решение будет зависеть от мировых цен на нефть.

Трамп также заявил, что Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину следует провести личные переговоры о прекращении войны. Однако, по словам президента США, "они не знают, как это сделать".

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал итоги встречи стран G7, заявив об усилении поддержки Украины и о новом уровне единства среди союзников. По его словам, решения саммита демонстрируют четкий сигнал как для Киева, так и для Москвы. Мерц подчеркнул, что партнеры переходят к более решительным действиям в сфере безопасности и санкционной политики.

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