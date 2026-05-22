Еще один фигурант дела 'Мидас' подал в суд на Зеленского: чего требует

Бизнесмен Александр Цукерман, который является фигурантом дела"Мидас" о коррупции в энергетической сфере, подал иск против президента Украины Владимира Зеленского. Он требует признать противоправным и отменить указ президента от 13 ноября 2025 года, которым в отношении него ввели санкции.

Информация об иске появилась на сайте Единого государственного реестра судебных решений. В материалах дела указано, что исковое заявление зарегистрировали под номером 990/184/26, а номер производства – П/990/184/26.

Интересы истца представляет адвокат Роман Кругляк. Также по делу определили коллегию из шести судей. Председательствующим судьей и судьей-докладчиком стал Сергей Уханенко. Ответчиком по делу указан президент Украины.

Второй иск подряд

Это уже второй подобный иск за последние два дня. Накануне, 14 мая, аналогичное заявление подал еще один фигурант дела "Мидас" – Тимур Миндич. Его дело зарегистрировали под номером 990/181/26.

В двух исках речь идет о санкциях, которые ввели указом президента в ноябре 2025 года. Часть ограничений применили сроком на три года, а отдельные санкции определили бессрочными.

В деле Цукермана третьими лицами выступают Кабинет Министров Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины и Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Это может свидетельствовать о более широком объеме рассмотрения, ведь санкционные решения принимались с участием нескольких государственных органов.

Что известно о деле

Предметом иска является именно отмена президентского указа о применении санкций. Суд будет рассматривать вопрос законности этого решения в рамках административного производства.

Пока дата первого судебного заседания по делу не обнародована. Но сам факт подачи уже второго аналогичного иска за короткое время привлек внимание к санкционной политике в отношении фигурантов дела "Мидас".

Еще ранее OBOZ.UA сообщал, что Миндич и бывший глава Офиса президента Андрей Ермак получили повестки в Высший антикоррупционный суд, однако на заседании не явились. Рассмотрение дела было связано с наложением ареста на имущество после проведенных обысков.

