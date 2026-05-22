УкраїнськаУКР
русскийРУС

Еще один фигурант дела "Мидас" подал в суд на Зеленского: чего требует

Андрей Колотовкин
Новости политики
2 минуты
234
Еще один фигурант дела 'Мидас' подал в суд на Зеленского: чего требует

Бизнесмен Александр Цукерман, который является фигурантом дела"Мидас" о коррупции в энергетической сфере, подал иск против президента Украины Владимира Зеленского. Он требует признать противоправным и отменить указ президента от 13 ноября 2025 года, которым в отношении него ввели санкции.

Информация об иске появилась на сайте Единого государственного реестра судебных решений. В материалах дела указано, что исковое заявление зарегистрировали под номером 990/184/26, а номер производства – П/990/184/26.

Интересы истца представляет адвокат Роман Кругляк. Также по делу определили коллегию из шести судей. Председательствующим судьей и судьей-докладчиком стал Сергей Уханенко. Ответчиком по делу указан президент Украины.

Еще один фигурант дела "Мидас" подал в суд на Зеленского: чего требует

Второй иск подряд

Это уже второй подобный иск за последние два дня. Накануне, 14 мая, аналогичное заявление подал еще один фигурант дела "Мидас" – Тимур Миндич. Его дело зарегистрировали под номером 990/181/26.

В двух исках речь идет о санкциях, которые ввели указом президента в ноябре 2025 года. Часть ограничений применили сроком на три года, а отдельные санкции определили бессрочными.

В деле Цукермана третьими лицами выступают Кабинет Министров Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины и Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Это может свидетельствовать о более широком объеме рассмотрения, ведь санкционные решения принимались с участием нескольких государственных органов.

Еще один фигурант дела "Мидас" подал в суд на Зеленского: чего требует
Еще один фигурант дела "Мидас" подал в суд на Зеленского: чего требует
Еще один фигурант дела "Мидас" подал в суд на Зеленского: чего требует

Что известно о деле

Предметом иска является именно отмена президентского указа о применении санкций. Суд будет рассматривать вопрос законности этого решения в рамках административного производства.

Пока дата первого судебного заседания по делу не обнародована. Но сам факт подачи уже второго аналогичного иска за короткое время привлек внимание к санкционной политике в отношении фигурантов дела "Мидас".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что еще один фигурант дела "Мидас" Тимур Миндич также подал иск против президента Украины из-за санкций, введенных в ноябре 2025 года. Иск поступил в Кассационный административный суд 14 мая.

Еще ранее OBOZ.UA сообщал, что Миндич и бывший глава Офиса президента Андрей Ермак получили повестки в Высший антикоррупционный суд, однако на заседании не явились. Рассмотрение дела было связано с наложением ареста на имущество после проведенных обысков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

операция "Мидас"судсанкциикоррупцияТимур МиндичАлександр ЦукерманВладимир Зеленский
Редакционная политика