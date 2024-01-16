'Еще больше укрепит альянс между нашими странами': в Украину прибыла с визитом спикер парламента Латвии. Видео

Во вторник, 16 января, в Киев прибыла спикер парламента Латвии Дайга Миериня. Для нее эта поездка стала первым официальным визитом в Украину.

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На столичном вокзале политика встретила заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк. Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.

"Этот визит еще больше укрепит дружественный альянс между нашими странами и парламентами", – заявила Кондратюк.

Дайга Миериня возглавила Сейм Латвии с 20 сентября 2023 года, депутатом была с 1 ноября 2022-го, а в прошлом занимала должность главы думы (мэр) Царниковского края (2009-2015 и 2016-2021 годы).

Ранее она заявила, что российская агрессия против Украины является глобальной угрозой, ответ на которую также должен быть глобальным.

Недавно во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Латвию стороны подписали соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве, а также меморандум о сотрудничестве в сфере обороны и сохранности. Со своей стороны латвийский лидер Эдгарс Ринкевичс позже объявил о новом пакете военной помощи Киеву, включающем гаубицы, боеприпасы, противотанковое оружие, устройство связи, экипировку и т. д.

Как сообщал OBOZ.UA, также Латвия возглавила "коалицию дронов" в рамках формата "Рамштайн". Это позволит Украине производить более дешевые БПЛА в сотрудничестве с партнерами.

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