Зеленский прибыл в Латвию: какие встречи запланированы

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в четверг, 11 января, приехал в Латвию. В Риге его встретил президент страны Эдгар Ринкевич.

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Официальная церемония встречи у Рижского замка – резиденции латвийского президента – транслировалась на Facebook-странице украинского главы.

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш показал прибытие Зеленского в Латвию. Дипломат заверил, что его страна стойко поддерживает борьбу украинцев за свободу и независимость. "Слава Україні!" – написал он в Twitter на украинском языке.

Мартиньш Дрегерис, советник Ринкевича, ранее сообщал, что после переговоров делегаций на 17:25 запланировано начало совместной пресс-конференции лидеров государств. Ожидается, что Ринкевич объявит о новом пакете помощи для Киева.

После этого украинский президент должен встретится с председателем латвийского Сейма Дайгой Миериней, далее – с премьер-министром Эвикой Силиней.

Темами переговоров названо двустороннее сотрудничество стран, дальнейшая поддержка Киева в борьбе против российской агрессии, евроатлантическая интеграция Украины.

С начала агрессии РФ Латвия оказала Украине различную поддержку на сумму 596 млн евро, что соответствует примерно 0,86% ее внутреннего валового продукта. "Важно, что поддержку оказывали не только государство и самоуправления, но и общество в целом – и активным участием в различных гражданских инициативах, и пожертвованиями", – заявил пресс-секретарь премьер-министра Алексис Золднерс.

Как писал OBOZ.UA:

– Латвия за 2023 год (по данным на середину декабря) отправила в Украину 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей. Их предварительная стоимость – 903 453 евро.

– 24 ноября 2023-го президент Латвии Ринкевичс приезжал в Киев. Вместе с Зеленским они обсудили ситуацию на поле боя, оборонные потребности украинской армии, необходимость усиления ПВО на фронте, а также вступление нашего государства в Европейский Союз.

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