ЕС может выделить сотни миллиардов евро на свою оборону и безопасность: Макрон рассказал, как это касается Украины

В следующий четверг, 6 марта, состоится специальный саммит лидеров Европейского Союза, посвященный вопросам европейской безопасности и дальнейшей поддержки и гарантий безопасности для Украины. На нем должны рассмотреть критически важный и давно отложенный вопрос построения европейской оборонной архитектуры.

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Также целью этой встречи лидеров стран ЕС является усиление поддержки Украины, которая дает отпор российской агрессии. Об этом в интервью La Tribune Dimanche сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

"Цель этой встречи – усилить поддержку Украины и предоставить Еврокомиссии мандат на скорейший запуск масштабного совместного финансирования, так как на кону наша безопасность", – отметил он.

Макрон убежден, что, несмотря на нежелание, которое уже выразили бережливые страны, среди 27 государств-членов ЕС в этом вопросе будет единодушие.

Он добавил, что все сильно изменились с тех пор, как президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом. Поэтому этот саммит 6 марта очень важен. На нем на оборону ЕС может быть выделено огромное финансирование, вероятно, сотни миллиардов евро.

В то же время президент Франции осознает, что такой проект займет годы, поэтому в краткосрочной перспективе нужно сделать все возможное, чтобы сохранить поддержку американцев.

"Многие европейские страны построили свою безопасность на трансатлантической связи. Нам нужно вернуться к очень старым европейским привычкам. Сейчас за четверть полночь, но мы все еще имеем преимущество. У нас все еще есть средства для обеспечения успеха этого европейского стратегического скачка вперед", – подчеркнул он.

Напомним, что глава Европейского совета Антониу Кошта пригласил президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к саммиту лидеров Европейского Союза, который состоится 6 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Чехии Петр Фиала призвал Европу увеличить помощь Украине и повысить расходы на собственную оборону до 3% ВВП. Он отметил важность этих шагов для обеспечения безопасности континента и защиты от российской агрессии.

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