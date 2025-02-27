Глава Евросовета пригласил Зеленского на саммит лидеров ЕС: когда состоится и какой вопрос будет главным

Глава Европейского совета Антониу Кошта пригласил президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к саммиту лидеров Европейского Союза, который состоится 6 марта. Этот саммит будет сосредоточен на вопросах европейской обороны и поддержки Украины.

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Об этом Кошта написал в своем письме-приглашении. Он отметил, что главными темами обсуждения будут стратегические решения по повышению суверенитета и способности Европы защищать свои интересы, а также обеспечение надлежащей подготовленности к будущим угрозам.

Отдельное внимание будет уделено ситуации в Украине и тому, как ЕС может продолжить поддерживать нашу страну на пути к миру.

Он отметил "новый импульс", который должен привести к "всеобъемлющему, справедливому и продолжительному миру".

"Поэтому для нас важно обменяться мнениями о том, как в дальнейшем поддерживать Украину и каких принципов следует придерживаться в будущем. ЕС и его государства-члены готовы взять на себя больше ответственности за безопасность Европы. Поэтому мы должны быть готовы к возможному европейскому вкладу в гарантии безопасности, которые будут необходимы для обеспечения длительного мира в Украине", – отметил глава Евросовета.

Ранее президент Европейского Совета Антониу Кошта подчеркнул, что Украина имеет право самостоятельно определять, когда наступят условия для начала мирных переговоров. Он подчеркнул, что эта война не только об Украине, но и о европейской безопасности.

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