ЕС изменит формулу военной поддержки Украины через Венгрию – СМИ

Из-за Венгрии Евросоюз планирует изменить формулу военной поддержки Украины. И это решение не будет нуждаться в единодушии. Таким образом вето Венгрии будет обойдено

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Об этом сообщает издание RMF24. Отмечается, что уже в среду, 9 октября, послы ЕС должны договориться о правилах предоставления Украине помощи в размере 50 млрд евро, полученных от процентов по замороженным российским активам.

Проект решения предусматривает, что подавляющее большинство средств будут направлены на программы, финансируемые из бюджета ЕС, и только 5% будут перечислены в Фонд мира, из которого ЕС до сих пор финансировал вооружение для Украины.

Напомним, что Венгрия "беззастенчиво", по словам одного из дипломатов ЕС, почти год блокирует восьмой транш Фонда мира, из которого возвращаются деньги странам ЕС за переданное Украине оружие. Поэтому Польша, например, месяцами ожидает выплаты почти 2 миллиардов злотых.

Однако решение о том, что подавляющее большинство (95%) процентов из замороженных российских активов будет направлено на украинские программы, финансируемые из бюджета ЕС, означает резкое уменьшение средств, выделяемых этому фонду. Хотя Киев сможет выделить часть этой макрофинансовой помощи, например на укрепление своей оборонной промышленности, система передачи оружия из составов стран-членов, за которую Брюссель возмещает деньги, уходит в прошлое.

На это просто не хватит ресурсов. До недавнего времени ситуация была противоположной и в Фонд мира направлялось 90% средств.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия подает в суд на Венгрию из-за положения ее резонансного закона о "защите суверенитета". По мнению чиновников, закон нарушает фундаментальные права и демократические ценности Евросоюза.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европарламенте призвали приостановить членство Венгрии в Шенгенской зоне. Евродепутаты таким образом отреагировали и раскритиковали решение Будапешта распространить схему получения венгерской "Национальной карты" на граждан государства-агрессора России и Беларуси. Евродепутаты подчеркнули, что Москва и Минск представляют угрозу всему Европейскому Союзу.

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