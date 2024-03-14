ЕС и США: Зеленский назвал наиболее приоритетные направления международной работы

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел несколько совещаний по международной работе. В частности, глава государства обсудил следующие шаги на пути к членству Украины в ЕС, а также говорил с американскими партнерами о сотрудничестве между Киевом и Вашингтоном и давлении на Россию.

Об этом он рассказал во время обращения к украинцам и миру в конце 749-го дня войны. Президент отметил, что Украина ожидает решения европейских лидеров по утверждению переговорной рамки, которая накануне была одобрена Еврокомиссией.

"Будет важным и для Украины, и для всего европейского сообщества – важным и сильным сигналом – сделать все для начала переговоров уже во время бельгийского председательства в первом полугодии этого года. Это должно быть нашим общим темпом – и Украины, и стороны Евросоюза. Есть четкий порядок шагов и, уверен, можем добиться результата", – подчеркнул он.

Также Зеленский сказал, что совещание по американскому направлению нашей политики было "более стратегическим".

"О том, как дать больше правильных импульсов нашей работе с партнерами и совместному давлению на российское государство в течение всего этого года. Победить здесь, в Украине, в этом противостоянии с российским террором – это вопрос выживания для демократических систем, это вопрос вообще того, на что способны демократии", – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что Украина способна защитить себя – при достаточной поддержке.

"А защитив себя, мы сможем гарантировать, что ни один другой международный преступник не соблазнится агрессией, как Путин. Мы можем защитить жизнь и должны это сделать", – подытожил президент.

Напомним, что 12 марта Европейская комиссия утвердила переговорную рамку по вступлению Украины в Евросоюз. Теперь это предложение должен рассмотреть Совет ЕС.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что этот шаг – свидетельство достижений Украины, нашей трансформации и того факта, что Украина обязательно станет членом ЕС.

Как писал OBOZ.UA, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что наша страна провела необходимые реформы, необходимые для последующих шагов в процессе вступления в ЕС. Были приняты законы, связанные, в частности, с верховенством права, противодействием влиянию олигархов и борьбой с коррупцией.

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