Инициатива в мирных переговорах с государством-агрессором Россией должна быть за Евросоюзом. Речь идет не просто об участии в диалоге, а о европейском лидерстве.

Такую позицию высказал новоназначенный премьер-министр Болгарии Румен Радев на фоне обсуждений стран-членов ЕС, стоит ли им непосредственно взаимодействовать с Кремлем. Об этом пишет Bloomberg.

Глава болгарского правительства опасается ядерной эскалации

Радев признал, что Европейский Союз уже опоздал с проявлением инициативы, призвав к "реальному изменению" в "общей политике" блока в отношении российско-украинской войны.

"Я был бы рад, если бы Европа наконец согласилась начать переговоры с Россией; не просто начать – Европа должна была бы быть лидером в этих переговорах. Это важная миссия Европы", – сказал премьер, общаясь с журналистами в Париже в среду, 27 мая, перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В издании напомнили, что Радева (с 22 января 2017 по 20 января 2026-го он был президентом Болгарии) критиковали за подыгрывание Москве, в частности за противодействие экономическим санкциям. Он неоднократно призывал к прекращению огня как шагу к решению вторжения.

Дипломатический процесс под руководством США сейчас в тупике, поэтому Европа стремится усилить свою роль в переговорах, поскольку именно ЕС предоставляет Киеву основную военную и экономическую поддержку.

"Что меня лично беспокоит, так это желание Европы достичь победы конвенционными методами над крупнейшей ядерной державой, не имея возможности перехватывать и противодействовать современному гиперзвуковому оружию РФ. Это серьезный риск", – заявил Радев журналистам.

Он дал понять, что боится российского ядерного оружия и именно поэтому настаивает на дипломатическом решении ситуации.

"Мы должны осознать, что то, что происходит в последние дни, и желание достичь мира силой любой ценой может привести к ядерной эскалации. Мы уже очень близки к этому, и Европа должна очень быстро пересмотреть свою стратегию и подход к этому конфликту", – призвал политик.

