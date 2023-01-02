''ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько нужно'': президент Еврокомиссии поговорила с Зеленским и уже планирует визит в Киев

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен провела первый в 2023 году телефонный разговор с президентом Украины. Она заверила, что Европейский Союз будет поддерживать наше государство столько, сколько потребуется.

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Об этом политик написала в своем Twitter. Она подчеркнула, что ЕС поддерживает героическую борьбу Украины против российской агрессии.

"В первом звонке нового года президенту Владимиру Зеленскому передала украинскому народу свою искреннюю поддержку и лучшие пожелания на 2023 год. ЕС поддерживает вас столько, сколько нужно. Мы поддерживаем вашу героическую борьбу. Борьбу за свободу и против жестокой агрессии", – подчеркнула фон дер Ляен.

"Вскоре мы начнем выплачивать наш пакет поддержки в размере 18 миллиардов евро ежемесячными траншами. Я с нетерпением жду встречи с вами в Украине в ближайшее время", – добавила она.

Со своей стороны Зеленский отметил, что рад начать год с разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

"Поблагодарил за неослабевшую поддержку со стороны ЕС. Ждем первого транша макрофина уже в январе, первую партию энергосберегающих ламп, школьных автобусов, генераторов и модульных домов. Скоординировали шаги по Саммиту Украина – ЕС. Чувствуем поддержку и направляемся к победе вместе", – отметил украинский лидер.

Напомним: ранее фон дер Ляенн поздравила весь цивилизованный мир с Рождеством. В своем рождественском обращении в Европу она отметила солидарность с Украиной.

Европейская комиссия выделила 66 млн евро для Украины. Средства будут направлены на восстановление школ, поврежденных в результате русской войны в нашей стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЕС работает над усилением передачи электричества между Украиной, Молдовой и остальным континентом. Кроме того, предоставит Украине 900 генераторов – прежде всего для больниц, – а также миллионы энергосберегающих лампочек.

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