ЕНП в очередной раз указала на незаконные санкции в отношении Порошенко: подробности резолюции

Европейская народная партия в своей резолюции в поддержку Украины призвала воздерживаться от избирательного правосудия, политически мотивированных уголовных дел и незаконных персональных санкций в отношении демократической оппозиции, представителей гражданского общества и независимых СМИ.

Видео дня

ЕНП является крупнейшей фракцией в Европарламенте и объединяет правящие политические силы большинства государств-членов Европейского Союза.

В принятой резолюции ЕНП подтверждает неизменную солидарность с украинским народом в противостоянии российской агрессии и подчеркивает важность демократии, верховенства права, прав оппозиции, укрепления демократических институтов даже во время войны.

В резолюции отмечается эффективность работы антикоррупционных институтов, прежде всего НАБУ и САП, содержится призыв к украинским властям гарантировать их независимость, обеспечить независимость судебной власти и рассмотрение судебных дел без необоснованных задержек.

Отдельно подчеркивается необходимость продолжения реформирования Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований и Государственной службы финансового мониторинга в соответствии с европейскими стандартами. В документе подчеркивается, что механизмы уголовной юстиции не должны использоваться или даже восприниматься как инструмент политического давления на демократическую оппозицию.

ЕНП приветствовала открытие первого переговорного кластера "Основы", подчеркнув, что этот шаг знаменует переход Украины от статуса страны-кандидата к полноценному переговорному процессу о членстве в Европейском Союзе. В то же время в резолюции подчеркивается, что процесс расширения Евросоюза должен оставаться инклюзивным, основываться на достижениях страны-кандидата, соответствовать Копенгагенским критериям и действующей процедуре расширения.

ЕНП подчеркивает, что даже в условиях военного положения Украина должна обеспечивать независимость демократических институтов, принцип разделения властей, многопартийный парламентаризм, парламентский контроль, политический плюрализм, свободу местного самоуправления, уважение прав человека и свободу СМИ.

ЕНП выразила обеспокоенность ограничениями на зарубежные командировки народных депутатов Украины, подчеркнув важность парламентской дипломатии для сохранения международной поддержки нашего государства и призвав пересмотреть необоснованные ограничения, которые препятствуют выполнению парламентариями своих представительских функций.

ЕНП решительно осуждает продолжающуюся незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну России против Украины. В резолюции подчеркивается, что любой реальный мирный процесс должен начинаться только после немедленного, полного и безусловного прекращения огня, а справедливый и прочный мир не может быть достигнут ценой украинского суверенитета, территориальной целостности или права украинского народа самостоятельно определять своё будущее.

Резолюция четко подчеркивает необходимость дальнейшего усиления военной, финансовой, экономической и политической поддержки Украины, увеличения производства оборонной продукции в Европе, укрепления систем противовоздушной обороны и предоставления Украине надежных гарантий безопасности.