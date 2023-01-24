Провів з командою декілька насичених днів у Давосі. Під час Всесвітнього економічного форуму презентували з командою досягнення цифрової України під час повномасштабної війни. Зустрілися з представниками світових технологічних компаній. І офіційно представили результат спільної роботи з Естонією – застосунок mRiik, розроблений на базі української Дії.

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Представили “естонську Дію" – застосунок mRiik

Естонія стала першою країною, чиїм цифровим досвідом ми надихалися і чиї ідеї адаптували і реалізували в Україні. Минуло 3 роки із заснування Мінцифри, і тепер Естонія – найбільш діджитальна країна світу – переймає український досвід зі створення застосунку.

Наші естонські колеги взяли архітектуру Дії, її код та підхід до дизайну. Разом з командою українських розробників створили застосунок mRiik. Якщо порівняти його з Дією, то на вигляд застосунки як брати-близнюки. З лютого він буде доступний для тестувальників, а в середині 2023 року — для всіх естонців.

Велика перемога для України. Адже ми не лише залучаємо ресурси з усього світу, а й ділимося власним досвідом. Це перший досвід експорту українського державного технологічного продукту.

Зараз ми ведемо переговори з 10 країнами Європи та Африки, які зацікавлені у створенні аналога Дії. Це досягнення кожного українця, адже кожен бачить, що їхні податки інвестують в продукти, які можна розповсюджувати по світу і бути корисними для інших країн.

USAID планує надати 650 тисяч доларів підтримки для поширення українського цифрового досвіду в інших країнах

Український досвід цифрової трансформації, створення Дії, наш підхід у наданні держпослуг – mobile first, цифрові документи, автоматичні послуги уже викликали інтерес за кордоном. Ми налаштовані експортувати технологічні розробки і ділитися досвідом з іншими. Наші партнери і донори готові нас в цьому підтримати.

Під час зустрічі з головою агенції USAID Самантою Пауер обговорили подальший розвиток Дії за кордоном. USAID планує надати 650 тисяч доларів для формування підходу до поширення цифрового досвіду України та мобільного застосунку для інших країни. Ці кошти будуть спрямовані на вивчення локального законодавства, цифрової інфраструктури тощо.

Мeta пообіцяла не блокувати контент про полк Азов. Офіційна сторінка в соцмережах знову активна

Під час зустрічі з президентом з глобальної політики Meta Ніком Клеггом та віцепрезиденткою з питань політики модерування Монікою Біккерт домовилися, що компанія не блокуватиме контент про полк Азов. Користувачі Facebook та Instagram зможуть публікувати фото, відео і тексти про українських захисників та захисниць без блокувань.

Протягом повномасштабної війни ми активно комунікуємо з Meta щодо зміни політики модерування відповідно до воєнного часу. Розблокували сотні акаунтів українських військових, блогерів та активістів. Адже соцмережі – це можливість донести правду про війну до всього світу.

І це ще не все. У Давосі зустрілися з віцепрезидентом Tik-Tok Тео Бертрамом. Досить детально поговорили про конкретні дії платформи щодо блокування російської пропаганди.

Обговорили окремі кейси блокування українського контенту, який ТікТок вважає таким, що порушує правила платформи. Найближчим часом проведемо спільний захід для журналістів та блогерів щодо пояснення дій роботи алгоритмів платформи. Продовжуємо працювати над цифровою блокадою рф.

Підсилюємо телеком та кіберсферу: роутери для шкіл від Nokia та меморандум про співпрацю з Фінляндією

Команда Мінцифри зустрілася з Міністром з питань транспорту та зв’язку Фінляндії Тімо Гаракка. Підписали меморандум про співпрацю у сферах цифровізації, інформаційних технологій та кібербезпеки. Будемо обмінюватися досвідом, підсилювати кіберстійкість і разом працювати над відбудовою цифрової інфраструктури України.

Окрім цього, провели продуктивну зустріч з CEO Nokia Пекка Лундмарком. Компанія підтримує нашу ініціативу “Wi-Fi в укриттях" і надає 5 тисяч роутерів для шкіл. Майже 2 тисячі з них вже працюють у закладах освіти. Наступна партія в понад 3 тисячі надійде вже цього тижня. Завдяки цьому діти можуть навчатися навіть під час повітряних тривог. Також Nokia створить окрему групу експертів для відновлення телеком-інфраструктури України.

Домовились із SAP про безкоштовне програмне забезпечення для Міністерства оборони України.

Топовий розробник софту у світі виділить близько тисячі ліцензій для Міноборони. Це дає змогу нашій армії бути більш технологічною та ефективною. Окрім цього, SAP підтримала цифрову блокаду рф. З 8 січня компанія припинила надавати консалтингові послуги росіянам.

Також у межах форуму провели двосторонні зустрічі з Palantir, Microsoft, Mastercard, CISCO, з цифровими міністрами ЄС, IBM. Обговорили нові спільні проєкти, які можуть допомогти Україні і наблизити нашу перемогу.