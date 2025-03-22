Экс-канцлер ФРГ Шредер снова не явился на допрос – что происходит

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер уже вторично не явился на допрос в парламент земли Мекленбург-Передняя Померания по делу строительства "Северного потока-2". О том, что Шредер "пока не может выступать свидетелем", объявили в парламенте, ссылаясь на заключение психолога.

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Как отмечает Spiegel, вывод о состоянии Шредера сделан именно психологом (eines psychologen hervor), а не врачом или хотя бы медиком. Издание также добавляет, что "адвокат Шредера не знает о состоянии здоровья своего подзащитного".

В объявленном в парламенте выводе психолога отмечено, что "длительный допрос" экс-канцлера невозможен, поскольку он "быстро устает" и ему "трудно сосредоточиться в течение длительного времени".

Глава комитета земельного парламента в Шверине Себастьян Элерс выразил надежду, что Шредер как важный свидетель сможет "скоро дать показания" после выздоровления.

Новая дата допроса еще не назначена.

Как сообщал OBOZ.UA, Герхарда Шредера экстренно госпитализировали еще в феврале – как раз когда было сообщено о желании парламентариев заслушать бывшего канцлера. У политика оказался и соответствующий диагноз: "типичный синдром выгорания с признаками глубокого истощения и острой нехватки энергии".

Кроме того, у Шредера обнаружили "проблемы с концентрацией внимания и памятью, а также расстройство сна".

Как отмечал глава следственного комитета в Шверине Себастьян Элерс, новость о госпитализации Шредера стала неожиданностью, потому что в последнее время экс-канцлер "казался очень бодрым".

Шредер должен был свидетельствовать о связях с российским диктатором Владимиром Путиным. Немецкие следователи обвиняют Шредера в подготовке и содействии строительству российских трубопроводов в пользу Кремля на протяжении многих лет.

Напомним, что ранее Шредер заявил – его друг Путин совершил "роковую ошибку", начав войну против Украины. В то же время, немец выразил уверенность в том, что Россия не будет воевать с НАТО.

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