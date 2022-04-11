Экс-меру Рубежного сообщили о подозрении: он предал Украину и поддержал вторжение РФ

Бывшему мэру Рубежного Сергею Хортиву сообщили о подозрении в коллаборационизме. В начале войны он добровольно согласился возглавить так называемые оккупационные "власти" города на Луганщине.

Кроме того, чиновник публично поддержал решение РФ о полномасштабном вторжении путинской армии в Украину. За это ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.

По данным следствия, с 18 по 31 марта 2022 года Хортив, самоустранившись от исполнения полномочий городского головы, вступил в преступный сговор с российскими оккупантами и представителями "ЛНР". Те предложили ему возглавить оккупационную "мэрию", а чиновник, в нарушение требований Конституции и законов Украины, добровольно на это согласился.

Видео дня

К тому времени мэр, не раздумывая, сдал город с его жителями. Вместе с представителями армии РФ и незаконных вооруженных формирований, оцепивших Рубежное, Хортив провел личный прием граждан. Он также дал интервью кремлевским пропагандистам, публично поддержав решение РФ от 24 февраля 2022 года о проведении на территории суверенного государства Украины так называемой специальной "военной операции".

Ко всему прочему, чиновник поддержал действия РФ и НВФ самопровозглашенной "республики", направленные на захват украинских территорий, а соответственно публично опроверг наличие вооруженной агрессии России против Украины.

"Он призвал к сотрудничеству с государством-агрессором, вооруженными формированиями, оккупационной администрацией РФ под видом построения нового территориального образования, а также к непризнанию распространения государственного суверенитета на временно оккупированные территории Украины", – добавляют в ОГП.

Руководитель Луганской областной прокуратуры сообщил о подозрении бывшему чиновнику в коллаборационной деятельности (ч. 1, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Такие деяния наказываются лишением свободы сроком от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без. Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следственному управлению ГУ Нацполиции в Луганской области.

Как сообщал OBOZREVATEL: